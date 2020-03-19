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口罩實名制2.0第二波 指揮中心宣布3/25、26開放預購

口罩實名制2.0預購服務首波共約117萬人預購，中央流行疫情指揮中心今天宣布，3月25、26日將啟動第二輪預購，預計4月2日會開始領取。（資料照）

口罩實名制2.0預購服務首波共約117萬人預購，中央流行疫情指揮中心今天宣布，3月25、26日將啟動第二輪預購，預計4月2日會開始領取。（資料照）

2020-03-19 15:42:04

〔記者簡惠茹／台北報導〕口罩實名制2.0預購服務首波共約117萬人預購，中央流行疫情指揮中心今天宣布，3月25、26日將啟動第二輪預購，預計4月2日會開始領取。

口罩實名制2.0從3月12日到18日開放線上預購以來，民眾可透過網站或手機APP登記預購3月26日至4月1日的成人口罩，指揮中心日前表示，以1人限購3片計算，共準備約233萬人次。健保署統計，第一期預購人數共1178156人，其中使用健保快易通APP有905193人，健保卡則有180196人，自然人憑證有92767人。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在記者會中表示，提醒這3天是繳費時間，今天早上九點到後天晚上八點，這段時間完成繳費之後才能領取口罩，為期一週領取口罩的資格，如果有從App登錄預購，今天早上會收到email通知，從eMask沒有特別提醒通知，無論有沒有收到通知，兩者今天起都可以到網站繳費，無論手機或電腦都可以登入使用。

羅也提醒，繳費後不會馬上收到通知，3月22日電信公司才會統一發送繳費完成簡訊，提供取貨資訊，健保快易通App登錄預購，可以從手機進入eMask網站取得付款資訊，手機目前無法使用信用卡付款，要使用線上或實體ATM繳費。

羅一鈞表示，實名制預購117萬人、約353萬片口罩，跟原本預估的700萬片相比，大概只有一半數量，經過分析，購買族群6成是30到49歲年齡層，以分眾目標來說，確實主要是上班族族群。

羅一鈞指出，3月25日和26日、下週三、四會進行第二輪預購，預購後4月2日開始領取，未來會每週執行，同時配合實名制1.0，今天開始針對16歲以下可以領取兒童口罩，未來都會持續調整。

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