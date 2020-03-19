為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

國民黨智庫提議黨部閒置空間作行銷據點開拓財源 遭疑違反「政黨法」

國民黨主席江啟臣18日在新任黨秘書長李乾龍陪同下，主持中常會。（資料照）

國民黨主席江啟臣18日在新任黨秘書長李乾龍陪同下，主持中常會。（資料照）

2020-03-19 16:05:26

〔記者施曉光／台北報導〕因應今年大選慘敗，黨中央將成立改革委員會擬訂改革方案，國民黨智庫昨日向中常會報告「中國國民黨改革業務推動進度與建議執行方案」，其中為了開拓財源，建議黨中央應該運用各黨部閒置空間，作為農漁會與社區產業行銷據點，不過這項建議引來質疑違反「政黨法」規定。

根據「政黨法」第23條規定，政黨不得經營或投資營利事業，並不得從事第19條第4款規定（為宣揚理念或從事活動宣傳的出版品、宣傳品銷售或權利）以外的營利行為。

黨內人士指出，「政黨法」明文規定政黨購置不動產，只能用於辦公處所使用，如果出租辦公廳舍閒置空間作為行銷據點，恐被認定投資營利行為，像去年花蓮縣黨部將辦公廳舍出租花蓮民眾服務社，除了產權爭議，也有違反「政黨法」之虞，因此黨中央當時才會興訟，該人士建議黨中央不要採納這個建議，以免觸法。

根據智庫報告，有關「財務穩健」議題方面，除了建議透過小額募款、街頭募款，活化黨史館庫藏文物創造收益，並且落實黨公職募款責任額制度，還要善用黨部閒置空間，作為農漁會與社區產業行銷據點。

國民黨中常會在1月通過「改革委員會」成立案中，原本規定「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」等四個分組應於3月底前提出初步改革書面建議，在智庫建議充分討論考量下，期程將展延1個月，3月底前成立「改革委員會」並確定各組召集人後，各分組要到4月底前才會完成分組報告的撰寫，然後交付「改革委員會」5月上、中旬討論，預定5月22日正式完成改革方案的書面建議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由開講》江啟臣終究還是國民黨的樣板
2020-03-19 11:51

自由開講》江啟臣終究還是國民黨的樣板
楊秋興批國民黨變「國瑜」黨 王育敏：個人意見，沒有回應
2020-03-19 11:49

楊秋興批國民黨變「國瑜」黨 王育敏：個人意見，沒有回應
安平正夯！第五大道2房2衛498萬起

安平正夯！第五大道2房2衛498萬起
凝聚共識 江啟臣23日召集黨籍百里侯座談
2020-03-19 05:30

凝聚共識 江啟臣23日召集黨籍百里侯座談
江啟臣23日將首度召集藍營縣市長座談 凝聚黨內共識
2020-03-18 18:17

江啟臣23日將首度召集藍營縣市長座談 凝聚黨內共識
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
臺北市今日熱門
2020-03-18 19:08

武漢肺炎》國內暴增23例達百例 2例本土、21例境外移入 影片

2020-03-15 10:28

武漢肺炎》大快人心！逼藥師磕頭下跪 婦人被依兩罪移送嚴懲

2020-03-15 14:48

北部高中生確診全班停課 陳時中：接觸者較多令人擔心 影片

2020-03-16 22:24

求救！ 北非摩洛哥鎖國 台灣10團受困無法返國

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播