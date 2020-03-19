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首頁　>　臺北市

武漢肺炎疫情謠言多 刑事局又送辦4人

網友亂傳假訊息被移送法辦。（記者邱俊福翻攝）

網友亂傳假訊息被移送法辦。（記者邱俊福翻攝）

2020-03-19 16:09:22

〔記者邱俊福／台北報導〕「聽說有家長隱瞞去日本中了武漢肺炎」、「案65至67確診這3個人住在…」、「確診的病例遠比新聞報出來的還多」等不實疫情謠言，分別透過LINE群組、臉書散佈，刑事局偵七大隊、偵四大隊據報昨天約談2男2女到案，雖其中2女稱僅是轉貼，且事後發現訊息錯誤，便趕緊刪除並發文澄清，但仍全部都依法送辦。

警方表示，住在北市的30歲林女，在LINE群組轉貼散布「案65至67確診這3個人住在…、確診3人現已在負壓…」等不實訊息，另名36歲黃女則也在LINE群組轉貼散布「聽說有家長隱瞞去日本中了武漢肺炎」不實訊息，告知親友。

不久，2女驚覺訊息有誤，馬上將訊息刪除，並於發文LINE群組告知接獲訊息的親友，澄清訊息有誤，不過仍被網友截圖後向刑事局檢舉，訊後全依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送檢方偵辦。

此外，台中市29歲陳姓男子於觀看電視節目後，便匿名在臉書社團擷取畫面並留言「這個不是開玩笑的喔…要趕緊開始囤貨」不實訊息，希望網友可以照顧好小孩。另43歲何姓男子則因認為人民有知的權利，政府未善盡告知責任，即在網路貼文「台灣其實確診的病例遠比新聞報出來的還多」不實訊息，訊後遭依違反社會秩序維護法，移請轄區警局函送簡易法庭依法裁處。

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