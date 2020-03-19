唐寶寶陪你一起防疫 唐氏症基金會免費發放次氯酸水

「唐氏症基金會」這兩周在台北市、新北市各據點免費發放次氯酸水。（記者蔡思培攝）

2020-03-19 14:52:03

〔記者蔡思培／台北報導〕近來武漢肺炎疫情持續，讓口罩、酒精、消毒水成為搶購商品。公益團體「唐氏症基金會」近來也投入防疫工作，安排工作人員在台北市、新北市各據點免費發放次氯酸水，發放同時唐寶寶們也在一旁貼心提醒民眾不可食用。

「歡迎來領取免費次氯酸水！」中午12點一到，唐寶寶們就積極在安東市場門口向民眾招呼，句句熱情招呼的背後，是希望社區民眾能安然度過非常時期，不少民眾看到熱心的唐寶寶後，臉上也露出笑容。唐氏症基金會從這星期開始準備次氯酸水讓民眾領取，這些次氯酸水並未外面所購買，而是基金會護理師用次氯酸水製造機將食鹽調製而成。護理師鄭如珍說，過去唐氏症基金會公共托育中心、服務處，就是使用自行調製的次氯酸水，由於成分相當單純，使用在唐寶寶的環境內也更加安心。這次基金會為了回饋社區民眾，準備了26公升的次氯酸原液，基金會每天要花6個多小時的時間調製，再稀釋發放給民眾。

當工作人員協助民眾盛裝次氯酸水的同時，現場還有多位唐寶寶在入口處發放號碼牌、次氯酸水衛教單，並協助在容器外貼上印有「禁止食用」字樣的貼紙，讓民眾不僅領到次氯酸水，還得到唐寶寶的關心與祝福。唐氏症基金會副執行長周美汝說，基金會在策畫活動時，有很多唐寶寶都踴躍舉手、想要協助發放，由於名額太多，於是讓平時表現最好的唐寶寶出來幫忙。唐寶寶「小如」表示，很開心這次能來協助發放次氯酸水，她認為這次的活動相當有意義。

唐氏症基金會這兩周將在新莊裕民公共托育中心（3/23）、天生我才新莊站（3/24）、三重唐氏症基金會（3/25）、大安工坊（3/26）、愛不囉嗦庇護工場承德店（3/20、3/27）等據點附近發放次氯酸水，發放時間為中午12點，每人可自備容器領取500ml次氯酸水。唐氏症基金會的董事長林正俠說，這次的活動不僅是回饋機構旁的鄰居，也希望他們可以藉機認識唐寶寶，讓大家了解唐氏症基金會除了可接受大家的捐款，更可以回饋大家。

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工作人員協助民眾盛裝次氯酸水。（記者蔡思培攝）

唐寶寶在入口處招呼民眾、發放號碼牌、次氯酸水衛教單。（記者蔡思培攝）

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