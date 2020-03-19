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首頁　>　臺北市

武漢肺炎》85團1100名旅客仍在海外 入境須電子聲明通告

武漢肺炎蔓延全球，各國旅遊警示升溫，中央流行疫情指揮中心今天表示，截至昨晚，滯外台灣旅遊團仍有85團、1100多人，分別散佈在東南亞、歐美、南美、北非等地，日韓則已沒有台灣旅遊團，圖為今早返國等候檢疫車隊民眾。（記者姚介修攝）

武漢肺炎蔓延全球，各國旅遊警示升溫，中央流行疫情指揮中心今天表示，截至昨晚，滯外台灣旅遊團仍有85團、1100多人，分別散佈在東南亞、歐美、南美、北非等地，日韓則已沒有台灣旅遊團，圖為今早返國等候檢疫車隊民眾。（記者姚介修攝）

2020-03-19 15:00:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕武漢肺炎蔓延全球，各國旅遊警示升溫，中央流行疫情指揮中心今天表示，截至昨晚，滯外台灣旅遊團仍有85團、1100多人，分別散佈在東南亞、歐美、南美、北非等地，日韓則已沒有台灣旅遊團；指揮中心也請交通部觀光局旅遊團入境以電子聲明通告，加速檢疫通關。

另，日前指揮中心與民航局、航空業者協調外站機組員居家檢疫14天免責條款，副指揮官陳宗彥表示，針對外站機組員，已請航空公司必須建立一套完整防疫機制，包含機組員落地後以專車接送進入過境旅館，駐地督導跟機組事務長須督導組員進入旅館後不外出；入境後將已出勤外站機組員盡量把班表往後排，並要求在家裡採取類似居家檢疫不外出、自主健康關懷，公司這段時間也要落實居家關懷。

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