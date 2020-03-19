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首頁　>　臺北市

武漢肺炎》北部1高中停課 潘文忠：採線上授課銜接學習

教長潘文忠說，停課學校將採一半線上課程、一半自主學習。（記者塗建榮攝）

教長潘文忠說，停課學校將採一半線上課程、一半自主學習。（記者塗建榮攝）

2020-03-19 14:51:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕北部1高中受到中國武漢肺炎疫情影響，校內出現2名確診學生，中央流行疫情指揮中心與教育部決定，全校從20日起停課至27日，教長潘文忠說，該校將採一半線上課程、一半自主學習，並提供載具、網卡等設備，更呼籲學生學期間避免出國，甚至減少接觸境外人士，共同防疫。

教育部長潘文忠表示，北部該高中出現2名確診學生，經指揮中心專家會議，決定該校從20日起到27日全校停課，而在該校出現首例確診時，已全面啟動最壞打算，做好因停課而產生的課程銜接，未來該校學生將進行一半線上課程、一半線上自主學習。

教育部統計，停課高中全校學生有1650人、教職員工有154人，潘文忠表示，當地教育局也提供經濟弱勢學生40個行動載具、8張無線網路網卡，確保每個學生都有完善資訊的學習環境。

潘文忠說，停課期間，學校行政人員除須隔離檢疫者外，仍須正常到校上班，教師也可依課程安排、防疫需求下到校，若無安排也可不用到校。停課期間，該校啟動學生健康關懷機制，由校方掌握學生在家自主健康管理狀況。

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