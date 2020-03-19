「苗栗縣議員文件調閱自治條例」草案 2、3讀 議員：小三也可調閱？

「苗栗縣議員文件調閱自治條例」草案，於臨時會二、三讀會中，引發激烈爭論。（記者彭健禮攝）

2020-03-19 15:58:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕時代力量苗栗縣議員宋國鼎提案、多名議員連署的「苗栗縣議員文件調閱自治條例」草案，於今天苗栗縣議會臨時會二、三讀會中，引發激烈爭論；有議員認為，此條例違反大法官、內政部解釋，且字義不明確，是否議員的「小三」也可調閱？雖提案連署議員提議大會表決，但主席、縣議長鍾東錦未同意，直接裁定此案不通過。

「苗栗縣議員文件調閱自治條例」草案由宋國鼎提案，時力議員曾玟學、民進黨議員羅貴星、劉順松、陳光軒、許櫻萍、鄭宗國、徐筱菁及無黨籍黎煥強、陳品安等人連署，希望法制化議員文件調閱資料相關事宜。

此草案於一讀會通過後，於16日由議會第一審查會審查，但多數審查會議員認為，依照現行透過議會發文縣府的方式調閱即可，予以退回；審查會成員之一的陳品安，提出保留大會發言權，於今天二、三讀會討論，贊成、反對兩方激烈爭論。

陳品安認為，文件調閱不應該「因人設事」，希望透過明訂條例，讓議員無須要透過議會發文才能調閱資料。曾玟學也說，新竹縣、市議員向縣市政府調件，不需要透過議會發文。黎煥強甚指，他向縣府教育處問個縣內非營利幼兒園的相關數據資料，承辦人竟要求他透過議會發文，把雞毛當令箭。

縣議員黃芳椿提出大法官、內政部解釋，認為議員個人本無調閱文件的權力，若通過等同是違法條例；縣議員徐欽鴻也認為，此草案內容字義不明確，是否議員、議員助理、議員的小三也可調閱？縣議員江村貴則認為，透過議會調卷行之有年，不要造就個人英雄主義、博版面，建議主席裁示。

因黎煥強建議表決，又引議員余文忠發言反對，主席鍾東錦見爭吵不休，隨即敲槌、裁示草案不通過，引發贊成議員激動，縣議員陳光軒當場批「苗栗縣議會是皇帝制的嗎？議長直接獨斷裁示所有的事情嗎？」

「我今天所做的決定，我覺得是沒有錯的！」鍾東錦會後受訪表示，苗栗縣議會運行已19屆，他相信不會有或沒有此條例，不會有不同，大家反而因此條例爭吵，造成議會不和諧，是讓他感到非常遺憾之處；他認為，當然議員怎麼會要不到資料呢？「我當議員時去縣政府，縣府也願意提供資料呀！」

鍾東錦說，議員的責任是站在老百姓與縣府之間去協調，如何讓縣府的施政讓老百姓感到滿意，當老百姓有需求時，促請縣府儘速提供相關服務；他當議長，從沒有駁回任何一名議員調閱文件的公文，就像時代力量前兩天也透過議會要向縣府調閱一件公文，他也吩咐議會秘書長「儘快、不要拖延到時間」。

宋國鼎代表連署議員表示，身為民眾託付權力的民意代表在議事堂所做的言論，都需要對選民負責，但這個議案有這麼多議員共同連署提案，最後竟在一個沒有表決的情況下就被裁示；今天的結果，讓他們覺得非常遺憾與不堪，他們認為程序上有相當多的瑕疵。

宋國鼎說，尤其他在最後也提出權宜問題，就是針對討論議案是否進行表決，主席應該是要先來處理的，但主席對此在完全沒有裁示情形下，把麥克風切掉，宣布議事結束，這是他們完全不能接受。

宋國鼎說，對於大法官解釋，沒有一個釋字有針對地方議會做出說明，立法論上非常多倡議認為這個法律有缺漏，建議在地方制度法或自治條例上做修正，「今天不就是一個修正的契機嗎？」今天苗栗被貼上多少標籤，不是就是個好好做出改變的時刻嗎？後續將再透過中央，研討相關處理。

時代力量苗栗縣議員宋國鼎提案、多名議員連署的「苗栗縣議員文件調閱自治條例」草案，經主席裁定不通過，提案議員都感到非常遺憾與不堪。（記者彭健禮攝）

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