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返台國人檢疫能量受挑戰 桃機一、二航廈增設檢疫站

中央流行疫情指揮中心今天下午2點召開記者會，副指揮官陳宗彥表示，桃園國際機場目前在第一、第二航廈各有採檢站，昨晚因應入境旅客增加需求，緊急加設，目前第一、二航廈皆各設置兩個採檢站，等於入境旅客有4個檢疫點可使用。（資料照）

中央流行疫情指揮中心今天下午2點召開記者會，副指揮官陳宗彥表示，桃園國際機場目前在第一、第二航廈各有採檢站，昨晚因應入境旅客增加需求，緊急加設，目前第一、二航廈皆各設置兩個採檢站，等於入境旅客有4個檢疫點可使用。（資料照）

2020-03-19 14:45:59

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天下午2點召開記者會，副指揮官陳宗彥表示，桃園國際機場目前在第一、第二航廈各有採檢站，昨晚因應入境旅客增加需求，緊急加設，目前第一、二航廈皆各設置兩個採檢站，等於入境旅客有4個檢疫點可使用。

陳宗彥也表示，目前是從機艙門入境起就讓旅客做線上健康申明書，鼓勵旅客使用，並協調兩家國籍航空公司在外站就提供電子申請健康申明書，同時也請交通部觀光局協助海外旅遊團入境時採電子申請，加快機場檢疫能量。

陳宗彥表示，今天凌晨起實施國人入境居家檢疫14天規定，今天清晨5點到7點入境旅客約有2700多名，人數比昨天還多，但今天入境速度較昨天縮短1個小時。

防疫車隊部分，目前排班計程車增至400輛、租賃車增至200輛，另加入50輛國光客運協助運送中南部旅客返家，陳宗彥表示，希望旅客到中南部後，一樣要由家人來做接送，不要搭乘大眾運輸工具；另外，也要呼籲這幾天從歐美回來的留學生及家長，要準備好居家檢疫場所，希望家長們可以親自到機場接送，紓緩防疫車隊需求。陳宗彥表示，現階段只要入境旅客入境表達有狀況，就會做採檢，醫護也增加人手因應。

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