武漢肺炎》北部高中2學生確診 全校明天起停課至27日

中央流行疫情指揮中心今表示，今確診案例中，案103是日前北部某高中的確診者案59的同班同學，經與教育部討論，為了安全起見，決定要求該校全校停課，但因案59日前已全班停課，因此全校停課措施從20日起至27日為止。（記者塗建榮攝）

2020-03-19 14:33:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今表示，今確診案例中，案103是日前北部某高中的確診者案59的同班同學，經與教育部討論，為了安全起見，決定要求該校全校停課，但因案59日前已全班停課，因此全校停課措施從20日起至27日為止。

指揮中心指揮官陳時中表示，原來規定，學校1班有1人確診，該班就會停班，若全校有2班受影響就該全校停課，同一班有2人則是疫情調查而定，這次情況經與教育部討論，為了安全起見，還是決定從20日讓全校停課到下週五（27日）。

根據指揮中心日前公布，案59是北部某高中學生，1月曾與家人赴希臘，直到本月5日才回國，但12日出現症狀，15日確診；案103則是與案59座位相鄰，15日早上出現喉嚨癢當晚有發燒症狀，16日先行致電1922通知後，依指示前往醫院就醫並主動告知為案59同學，隨即由醫院安排採檢後住院隔離，並在今（19日）確診。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法