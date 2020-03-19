柯市府硬過大巨蛋通道 佛心廠商沒拿錢就幫設計

台北市議會日前已做出決議，要求大巨蛋完工後，台北市政府才可動3.7億元闢建大巨蛋與國父紀念館地下連通道，以因應未來大巨蛋帶來的人潮及交通衝擊；豈料，市府今召開台北市都市設計審議委員會審地下連通道案，即便都審委員擔心未來排水問題，都審會主席、都發局副局長方定安仍裁示全案闖關通過。（資料照）

2020-03-19 15:35:09

〔記者郭安家／台北報導〕大巨蛋還未完工，台北市議會日前已做出決議，要求大巨蛋完工後，台北市政府才可動3.7億元闢建大巨蛋與國父紀念館地下連通道，以因應未來大巨蛋帶來的人潮及交通衝擊；豈料，市府今召開台北市都市設計審議委員會審地下連通道案，即便都審委員擔心未來排水問題，都審會主席、都發局副局長方定安仍裁示全案闖關通過。

對於外界質疑違背議會決議「偷跑」施作連通道，台北文化體育園區籌備處回應，「你不能動支錢，但前置作業你沒說不能做」、「不能說是偷跑啦！」籌備處說，目前由新工處開口合約，請廠商幫忙相關設計，沒有付一筆款項，也未動支3.7億元；意即預算解凍後再支付廠商，希望4月底完成細部設計，未來再花2年施工。

都審會光大巨蛋連通道案就討論1小時，有委員認為現在極端氣候加劇，質疑有無試算該區域多少雨量？雨水能否順利排出？否則擔心雨水倒灌疑慮；設計單位回應，將施作透水鋪面、規劃截水溝，讓雨水順利排出。但委員仍質疑「沒有說服我」，擔心強驟雨排不出去就倒灌；也有委員對雨水儲留、抑制流出感到疑慮，設計單位回應未來會加強。

在地新仁里長吳建德登記發言，並酸全案今天可能會順利通過，大巨蛋就算完成了，未來大巨蛋真正營運後，誰有穿衣服、誰沒穿衣服，水退了就知道，要大家要為歷史負責。

豈料，現場北市府官員表示，設計單位提到補充水理分析，若後續交由北市水利單位覆核，並問各委員可以接受、是否不用再回都審討論，結果方定安裁示全案修正通過。

另外，設計單位則說明，未來將設置3座手扶梯、1座電梯，考量國父紀念館莊嚴性、大巨蛋特性，連通道內的材質簡潔、頂部拱形，也是呼應大巨蛋外型，且必須移植8棵路樹。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法