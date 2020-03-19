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武漢肺炎》新增8例！北部確診高中生傳給同班同學 全校停課至27日

中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增8例確診病例，其中有1例是本土病例，屬於案59的接觸者。（記者塗建榮攝）

中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增8例確診病例，其中有1例是本土病例，屬於案59的接觸者。（記者塗建榮攝）

2020-03-19 14:15:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增8例確診病例，其中有1例是本土病例，屬於案59的接觸者。

新增個案中，7例是境外移入，當中3例與旅遊團群聚相關。案101為70多歲男性，3月3日至12日至埃及旅遊（與案55、63、71同團），3月17日陸續出現發燒、流鼻水、肌肉痠痛症狀，由衛生單位安排就醫並採檢通報，今天確診；該旅遊團群聚截至目前共5人確診（4名團員、1名接觸者），已掌握接觸者共108人。

案102為50多歲女性，2月29日至3月11日與非同住家人至美國參加商務活動，3月11日入境時有輕微咳嗽，16日自覺有發燒情形就醫並採檢通報，於今日確診。其同行家人及同住家人目前無疑似症狀，衛生單位將進一步調查入境同班機旅客、就醫接觸者等，以進行接觸者匡列與追蹤。

案103為案59（高中生）的同班男同學，與案59座位鄰近，3月15日早上出現喉嚨癢，當晚有發燒症狀，16日先行致電1922通知後，依指示前往醫院就醫並主動告知為案59同學，隨即由醫院安排採檢後住院隔離，於今日確診。

因應該班級已有2人確診，該校自3月20日至3月27日進行全校停課；衛生單位將針對案59教室座位周圍同學進行擴大採檢。

案104、108分別為40多歲女性及40多歲男性，3月5日至3月14日跟團至奧地利、捷克旅遊（與案61、72同團）。其中案104於3月16日出現咳嗽、流鼻水、胸悶等症狀。

案108於3月17日出現發燒症狀，兩人由衛生單位安排就醫採檢通報，於今日確診；該旅遊團群聚截至目前共4人確診，已掌握接觸者共59人。

案105為20多歲男性，去（2019）年12月24日獨自赴法國就學，今年3月17日返台，入境時因主動向檢疫人員通報喉嚨不適，機場檢疫站安排採檢通報後，由家人接送返家進行居家檢疫，於今日確診。目前家人無不適症狀，衛生單位將進一步針對入境同班機旅客調查追蹤。

案106為20多歲男性，1月5日至3月17日至西班牙遊學，3月12日出現喉嚨癢症狀，入境時主動向檢疫人員說明症狀，安排採檢通報後搭乘防疫計程車前往住所進行居家檢疫，於今日確診。

案106入境後並未與家人接觸，衛生單位將進一步針對入境同班機旅客調查追蹤。

案107為50多歲法國籍男性，3月15日來台探親，入境後直接至地方政府特約防疫旅宿進行居家檢疫，3月17日出現流鼻水症狀，18日因出現咳嗽症狀，主動聯繫警政及衛生單位安排就醫後採檢通報，於今日確診。

案107入境後並未與在台家人或其他人接觸，衛生單位將進一步針對入境同班機旅客調查追蹤。

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