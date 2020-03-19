政院推司改「國民法官」3年後上路 國人可參與審判酒駕致死案

行政院院會今天通過攸關國民法官制度的「國民參與刑事審判法草案」，政務委員羅秉成表示，這是歷史性的一步，未來將讓國民法官跟法官合審合判。（記者李欣芳攝）

2020-03-19 14:55:31

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天通過攸關國民法官制度的「國民參與刑事審判法草案」，草案明定國民法官制度將在2023年上路，宣示政府司法改革決心，政務委員羅秉成表示，這是歷史性的一步，未來將讓國民法官跟法官合審合判。

由於酒駕致死的犯行經常引發社會公憤，由於司法院主張酒駕致死屬故意犯罪而致人於死的一種，這項草案規定，「故意犯罪而致人於死者」適用國民參審制，也就是民眾可參與審判，對刑度等表示意見。

有關適用國民參與審判之案件類型，草案除少年刑事案件及犯毒品危害防制條例之罪的案件外，被告所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪，及故意犯罪因而致人於死之公訴案件，各管轄之第一審地方法院，均應行國民參與審判。

司法院與行政院曾在2018年4月會銜將「國民參與刑事審判法」草案送立法院審議，但因第9屆立委未完成立法，法案屆期不續審，行政院會今天再次通過草案，與司法院會銜送立法院審議。

羅秉成說明，這次重送草案，有兩處變更點，一是國民法官參與審判的適用案件範圍，107年的草案版本是規定有期徒刑7年以上的罪行，以及故意犯罪因而致人於死，這兩類案件1年約1200多件；考量新制度剛上路以及檢察官人力，這次草案改為有期徒刑10年以上的罪行，以及故意犯罪因而致人於死，稍微縮小範圍，1年約500、600件。

羅秉成表示，雖然稍微縮小適用範圍，但政院仍認為案件數稍偏多，因此在草案中加註意見，哪些罪名先適用國民法官制，由行政院與司法院兩院會商決定，希望案件數量逐步放寬。

羅秉成說，第二個變更點，則是上次草案並未規定施行時間，這次則明確訂出施行日期為2023年1月1日，讓國民法官制度上路有明確的時間表，宣示司法改革決心。

此外，在配套方面，司法院對於閱覽證據，在草案中規劃採用三階段開示，羅秉成說，行政院希望與其他案件審判相同，採全部開放閱卷的一階段開示，保障被害人與告訴人的閱卷權，將兩案併陳送立法院審議。

草案規定，有國民法官參審的案件，將由3名職業法官、6名國民法官，組成國民參與審判法庭，共同進行審判。至於年滿23歲，具有高中職以上同等學力，且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上的中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官的資格。

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