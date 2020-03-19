武漢肺炎》啟動分區隔離辦公 高檢署︰必要時異地辦公

高檢署啟動分區隔離辦公機制，必要時立即依據防疫規劃，施行異地辦公。圖為司法大廈。（資料照）

2020-03-19 13:56:42

〔記者錢利忠／台北報導〕為因應武漢肺炎的傳染及擴散，高檢署啟動分區隔離辦公機制，必要時立即依據防疫規劃，施行異地辦公，減少群聚感染風險，使公務能順利推行；高檢署表示，對於有感染疑慮的同仁，會立即協調聯絡相關單位進行評估，並依防疫指揮中心所制訂規定辦理。

高檢署另指出，已洽請廠商施作偵查庭防疫隔離措施、添購防護衣、護目鏡等設備，藉以保障接受偵訊人與本署值勤同仁的安全。而隨著近日世界各國的疫情日趨嚴峻，為防範未然，高檢署已規劃近期內將結合衛服、警政單位及高檢署相關同仁辦理防疫演習。

此外，針對高檢署檢察官從埃及出遊返國一事，高檢署表示，該名檢察官已自請休假在家自我管理，且經相關機關評估後，並無「發燒、呼吸道感染或危及生命、身體」等情況，沒有就醫的必要，雖然該名檢察官目前正居家檢疫中，高檢署仍基於審慎的態度，對有感染疑慮同仁的辦公室進行全面清潔及消毒。

高檢署強調，早於今年1月29日，已與在同棟司法大廈辦公的司法院、高等法院、公務員懲戒委員會等機關，組成司法大廈防疫小組，高檢署亦會積極與司法院等機關協調、配合，共同抗疫，維護司法大廈上班同仁及洽公民眾的身心健康。

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