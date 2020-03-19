補助居檢者家人住旅館卻不提供官舍？ 黃珊珊：有效運用公家資源

台北市政府研議讓居家檢疫者住家裡，補助其家人住旅館，副市長黃珊珊受訪時證實有此討論規劃。（記者廖振輝攝）

2020-03-19 13:34:53

〔記者蔡亞樺／台北報導〕武漢肺炎境外移入病例暴增，今日起禁止非本國籍者入境，國人入境則須居家檢疫14天，因應龐大居家檢疫者的住宿需求，台北市政府研議讓居家檢疫者住家裡，補助其家人住旅館，副市長黃珊珊今早受訪時證實有此討論規劃，下午防疫會議將會討論具體內容。

黃珊珊今早9點多出席北市教育局線上教學防疫記者會時，被問到補助居家檢疫者家人住旅館一事，黃珊珊表示，有些防疫旅館害怕，可是愈來愈多國外旅客入境與國人回來，希望入住防疫旅館，不過每家旅館收費標準不同，不見得每個人都負擔得起，還在做其他方案。

黃珊珊說，早上跟市長討論，希望推動另外一個方式，有一些家庭可能不方便讓孩子住，或是浴室只有一個，就是讓居家檢疫的人住在家裡，家人出去住正常的旅館，也就是說倒過來，因為防疫旅館沒有辦法應付這麼多回來的國人，而且有些家裡環境條件沒辦法，或擔心影響家人，把家留給居家檢疫的人。

黃珊珊今早11點半出席防疫旅館重裝上陣記者會時，再被問到補助一事，黃珊珊強調，每家旅館的收費標準不同，可能不是每個人都負擔得起，有些家庭不方便讓孩子在家裡住，因為浴室可能只有一個無法共用，所以就讓居家檢疫的人，回國後住在家裡，家人出去住正常的旅館。

黃珊珊說，一般旅館都很歡迎國人居住，居家檢疫者也需要家人送餐，北市府目前研議提供相關補助，另也呼籲中央給予補助，彌補防疫旅館不足的問題。

媒體追問市府先前曾討論官舍或公有設施提供民眾入住，對此黃珊珊表示，確實有空間，但目前有些還再裝修，裝修後是作為備用，留待提供給以後要大規模強制安置對象，但現在只有居家檢疫，還不到強制安置。

黃珊珊說，公家空間第一優先給醫護人員，其次是需要集中檢疫的強制對象，第三才是給一般民眾，因此現在不可能拿出公用空間給一般居家檢疫的民眾。她強調，公家資源一定是優先給第一線防疫人員，公家資源每一分錢都是市民納稅錢，要小心分配使用，讓公家資源做最有效運用。

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