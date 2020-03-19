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立委詢問愛國者飛彈攔截率 軍方：75％~88％

國軍愛國者三型飛彈。（本報資料照片）

國軍愛國者三型飛彈。（本報資料照片）

2020-03-19 13:42:04

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長嚴德發今日率國防部高階官員赴立法院外交及國防委員會業務報告、備詢，無黨籍立委傅崑萁詢問，國軍愛國者飛彈攔截能力、攔截率為何？對此，國防部副部長張哲平表示，攔截概率為75%至88%之間。

不過，傅崑萁並未詢問愛國者飛彈是指二型還是三型，以及攔截目標彈種為何。而由於我國愛國者飛彈投入實彈射擊的頻次並不高，張哲平所答的攔截率，亦未表明是我國還是該款飛彈採用國的整體數據。

傅崑萁質詢時問，兩岸關係情況緊張，若發生戰爭會是經濟戰還是軍事戰？張哲平回應，根據情資，中國多年前便以心理戰、輿論戰、法律戰，並以軍事戰為後盾，現在對台發起全面奪島作戰仍有限制。依據國軍推演，經濟戰、軍事戰都有可能，但現階段可能以經濟戰優先。

傅崑萁詢問，中國軍機今年接近我國防空識別區（ADIZ）幾次？過去有無夜間擾台？張哲平表示，共有4次，3月16日是第一次中國軍機在台灣外圍夜間訓練，但並非「繞台」，且是接近ADIZ西南端、並非進入。

傅崑萁追問，若敵方飛彈來襲，愛國者飛彈能否攔截？張哲平表示，攔截概率75%至88%之間，而75%為一顆愛國者飛彈攔截敵軍一顆飛彈，若兩顆愛國者攔截敵軍一顆飛彈，則提升到88%。

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