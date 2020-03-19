北市防疫旅館高調曝光 2種房價：每晚7500元、8500元含3餐

北市防疫旅館高調曝光。（記者廖振輝攝）

2020-03-19 13:28:19

〔記者蔡亞樺／台北報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，台北市政府媒合2家旅館於上月底推出防疫旅館，提供無處可住的居家檢疫旅客自費入住，配合防疫與民眾擔心，市府遲未公布防疫旅館地點，市府近日媒合到第3家防疫旅館，坐落在信義區基隆路一段上、去年開幕的白石集團瀚寓酒店，今早對外公開也是北市首間公開的防疫旅館；業者表示，此次釋出100間房，居家檢疫者若要入住，提供7500、8500元兩種價格房型，均含三餐。

北市防疫旅館高調曝光。（記者廖振輝攝）

瀚寓酒店為元大集團二代、現為華新集團媳婦的和鑫光電董事長馬維欣負責經營，設計風格走新中式風，飯店總計7個房型，實際坪數為9坪到28坪不等，官網資料，每間房價定價為1萬6千至6萬元不等。

北市防疫旅館高調曝光。（記者廖振輝攝）

業者表示，這次提供的主要都是9坪起跳的大坪數房間，房間提供流理台、微波爐與wifi等設備，符合長駐客需求作為設計紀念的硬體規劃，也讓住客有在家的舒適感。業者透露，防疫旅館明日才開放訂住，目前已接到許多詢問電話，應該很快住滿。

北市防疫旅館高調曝光。（記者廖振輝攝）

業者表示，雖然該大樓樓上是商辦，不過旅客出入口和上班族分開，彼此不會接觸，且各樓層為多聯變頻空調系統，還找來退休醫護人員進駐，並定時消毒等，以做好防疫工作。

北市防疫旅館高調曝光。（記者廖振輝攝）

北市府副市長黃珊珊表示，對方希望公布，當然給予支持。馬維欣說，100間檢疫客房都沒有設置地毯，而是木地板搭配石材磁磚地板，符合防疫旅館規範，由於硬體都符合防疫旅館標準，再加上旅館以實踐企業社會責任為導向，將全力協助政府、照顧國人，因此響應號召，宣布加入防疫旅館行列。

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