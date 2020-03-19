武漢肺炎》加強全境限制首日 外國人無奈離台

原本只是為了簽證效期過期，這名法國人離開台灣再入境取得簽證，沒想到錯過班機，被新措施拒絕入境，只能輾轉搭機回家。（記者姚介修攝）

2020-03-19 13:24:19

〔記者姚介修/桃園機場報導〕台灣武漢肺炎確診已達百例，疫情中心宣佈今天凌晨零時開始實施所有外籍旅客禁止入境，本國人入境居家檢疫14天，第一天實施外籍旅客並不多，1名法國籍旅客下機後，地勤人員上前告知新的防疫規定，無奈離台。

另外，居家檢疫者無法搭乘大眾運輸工具，超過600輛防疫車隊也不夠，造成大排長龍的情形，一位旅客早上6點多入境，到10點30分還無法乘坐防疫車隊車輛回家，苦等4小時還不知何時可返家。

許多中國籍旅客由歐美澳回中國透過桃園機場轉機，長榮及華航清晨由美國、澳洲、歐洲回台班機就有17個班機，中國旅客轉機前往中國、香港全天近1700人。

今天是台灣防疫加強全境有限制封鎖實施的第一天，一名英國籍旅客從英國出發，中轉新加坡來台灣。他表示，他自英國搭機起飛時，並沒有違反限制入境時間點的規定，反而在新加坡轉機時，班機起飛時間超過入境台灣規定，但是符合19日凌晨零時前起飛的標準，這名英國人是台灣女婿，這次來台就是要和妻兒團聚，男子被問到若無法入境台灣時，是否要返回英國？他說會想哭，因為小孩子很小，需要家人照顧。

另1名法國籍旅客表示，他日前在台灣旅遊，因為簽證有90天的限制，他就先行離境到新加坡後，再入境，原本18日要再來台灣，因錯過了班機，改搭19日班機來台，未料下機後，地勤人員上前告知新的防疫規定，使得他面臨無法入境台灣的窘境。

航空公司地勤人員問法籍旅客要不要返回出發地新加坡時，他表示，不！不！我不想再回新加坡，我要回法國，但是我的行李都還在台灣，至於是否滯留在桃園機場，他說，要好好思考一下，並且想先聯絡在台友人，由於身上的錢也不夠，最後由朋友刷卡購買機票。

也有1名搭乘酷航的王姓本國籍學生表示，因為疫情讓航班大亂，無法直接買到菲律賓回到台灣的機票，所以輾轉從菲律賓宿霧轉機新加坡，再轉回台灣，在下機後説，還是回到台灣的感覺最踏實。

中央流行疫情指揮中心18日宣佈，將大洋洲所有國家的旅遊疫情建議提升至「第三級」，而外交部也自19日凌晨零時開始，調升大洋洲相關國家的旅遊警示為「紅色」，非本國籍人士部分，自台北時間19日零時起搭機起飛來台者，除持居留證及外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制入境。

受到新的防疫規定的影響，19日凌晨1點由新加坡起飛到桃園機場的酷航、捷星班機成為實施防疫限制入境新規定的2個航班，機上的本國旅客下機後，由檢疫人員協助，分別使用手機線上或是紙本方式，填寫入境健康聲明卡後，通過防疫規定檢查後，搭乘防疫車隊、自駕及家人接回，回家後居家檢疫14日。

桃園國際機場公司表示，受到中央流行疫情指揮中心新規定入境限制，19日將還有自泰國、日本等地飛抵桃園機場的班機，外籍旅客若無持特殊證明者，將會被拒絕入境，3月18日入出境旅客有1萬1千人，預計明後天將會跌破1萬人次。

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一名英國旅客也是台灣女婿，原本以為無法入境，但獲知符合入境規定後，打電話回家告訴太太，太太立即開心的說出「Ya」歡呼。（記者姚介修攝）

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