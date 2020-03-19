涉與北韓交易遭查辦 檢察官還台商清白卻發現驗資不實

台北地檢署依違反公司法等罪起訴AURIA GROUP在台聯絡窗口「吉品買辦」實際負責人鍾憲德及陳姓共犯。（記者陳慰慈攝）

2020-03-19 12:44:01

［記者陳慰慈／台北報導］聯合國安理會2017年9月簽訂對北韓制裁的2375號決議，禁止與北韓進行「船對船交貨」行為，但美國間諜衛星卻掌握有中資背景的AURIA GROUP承租巴拿馬籍油輪「KOTI」號，涉嫌在黃海公海輸油給北韓，台北地檢署調查後認定AURIA GROUP並無跟北韓交易，但涉及驗資不實，今依違反公司法等罪起訴AURIA GROUP在台聯絡窗口「吉品買辦」實際負責人鍾憲德及陳姓共犯，並向法院聲請簡易判決處刑。

KOTI號油輪原登記的船東為中國大連宏洋船舶管理有限公司，曾於2017年12月17日、12月22日，以及2018年1月2日，3度於中國威海、韓國平澤等地受檢；2017年6月該艘油輪更換成巴拿馬船籍後，即於同年8月至12月間，頻繁進出北韓一帶海域，並曾進入韓國港口9次，該船目前被扣留於韓國平澤的港口。

根據美方所提供的情資，發現KOTI油輪幕後實際掌握者，為AURIA GROUP公司，專營油品交易，旗下另有登記於香港的亞細亞開發公司（HK Yaxiya），專營煤炭買賣；此外，AURIA GROUP於2014年曾在台灣登記公司AURIA RESOURCE，後來該子公司解散後，於2016年6月另改成立行業別為國際貿易的「吉記買辦」公司。

檢調調查，吉記買辦在台資本額僅有500萬元，在台灣的營業所得極少，境外卻擁有大筆外匯資金，且公司股款登記後即匯出海外，懷疑吉記買辦涉隱匿境外交易鉅額所得，並挪用來不實登記股款，2018年8月搜索吉記買辦及負責人住處。

庭訊時，鍾憲德供稱需付薪資給員工及處理相關公司事務，因此借錢登記成立公司，承認驗資不實。

檢方因此今依違反公司法、商業會計法、偽造文書等罪起訴鍾憲德及幫他找金主、登記設立公司的陳女，吉品買辦登記負責人陳俊吉因為掛名人頭獲不起訴處分。

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