李明哲被抓3週年 跨黨派立委籲速放人

李明哲救援大隊19日舉行「我們沒有忘記李明哲、言論自由無罪」記者會，呼籲台灣民眾持續關注，並要求中國政府盡速釋放李明哲。（記者劉信德攝）

2020-03-19 12:54:51

〔記者吳書緯／台北報導〕台灣非政府組織工作者李明哲自2017年3月19日入境中國時被中國當局抓捕後判刑失去自由，到今天滿3週年；多位跨黨派立委籲中國政府盡快釋放李明哲，且立即恢復李與家人間的通訊，並盼國人持續關注李明哲案，民進黨立委范雲表示，如果曾經在網路上聲援香港、批評過習近平，「其實我們每個人都是李明哲，因為他做的並沒有超過我們太多」。

民間團體「李明哲救援大隊」在台北慕哲咖啡舉辦李明哲事件3週年裝置藝術展覽，並在今天召開李明哲被抓3週年記者會，多位跨黨派立委到場聲援，舉起象徵李明哲能平安回家的黃絲帶；無黨籍立委林昶佐表示，李明哲未經過公平審判，又被強加罪名被關在監獄，李明哲根本就是無罪，應該要被釋放讓他能回台跟家人團聚。

林昶佐表示，武漢肺炎在中國蔓延，從各種網路上的影片發現中國在衛生的措施令人擔憂，更不用說監獄的公衛以及人權狀況是更讓人憂心，而李明哲的家屬因為武漢肺炎被取消探監，中國當局應立即讓他與家人能夠聯繫，並呼籲中國應該公開李明哲以及更多被關押在監獄的台灣人狀況資訊，讓台灣人了解。

時代力量立委邱顯智表示，李明哲關押到現在已經1096天，他只是因為在網路上的言論，就被中國判「顛覆國家政權罪」，他批評這樣的政權也未免太脆弱，完全是莫須有的罪名；邱顯智以過去從事律師處理冤錯案的經驗表示，外界的關心，哪怕只是隻字片語，對於獄中的收容人來說都是很大的鼓勵，他也呼籲我國政府透過「兩岸司法互助協議」以及其他努力，避免下一個李明哲事件發生。

民間司法改革基金會區域倡議專員張馳表示，李明哲事件突顯了兩件事，第一是敲醒了台灣人對中國「依法行政」的認知，其次是「兩岸司法互助協議」的停擺，李明哲事件伊始，中國政府就消息回應乃至拒絕主動通報，這3年來家屬提出讓李明哲返台奔喪以及其他要求時，中國政府都沒有在依法行政下以各種理由拒絕，至今也依舊箝制李明哲的對外通訊權，違反自己所制定的法律。

李明哲的工作夥伴、台北市文山社大校長鄭秀娟表示，李明哲當時到社大就是為了發展人權教育，也因人權工作被中國視為政治犯，而這幾年人權教育在台灣因為中國因素受挫，文山社大去年舉辦相關的人權教育講座，就被市議員要求檢討，有同事就因此受不了而離職，希望李明哲能早日回台一起繼續從事人權教育的這條道路。

者會現場「左轉有書x慕哲咖啡」外綁起象徵李明哲能夠平安回家的黃絲帶，並舉辦裝置藝術展覽至月底，呼籲社會各界不要忘記能有國人被中國政府冤案在監。（記者吳書緯攝）

策劃展覽的Art Action for Freedom也設計了一系列的明信片，並附上李明哲所處的中國監獄地址，讓人可以寫信給李明哲打氣。（記者吳書緯攝）

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