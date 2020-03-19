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中火案交鋒！綠委嗆國民黨「連黨主席都出馬當盧秀燕小囉囉」

民進黨立委賴惠員今日在立法院內政委員會質詢批評，國民黨在防疫期間排這種報告政治操作，動員國民黨立委幫台中市長盧秀燕圍事，連國民黨主席都出馬來當盧秀燕圍事的小囉囉。（記者陳鈺馥攝）

民進黨立委賴惠員今日在立法院內政委員會質詢批評，國民黨在防疫期間排這種報告政治操作，動員國民黨立委幫台中市長盧秀燕圍事，連國民黨主席都出馬來當盧秀燕圍事的小囉囉。（記者陳鈺馥攝）

2020-03-19 13:51:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會國民黨籍召委陳玉珍排案今日邀行政院報告「以台電公司台中火力發電廠處分案衍生地方自治條例遭宣告無效，探討憲法與地方制度下地方自治權之保障」。民進黨立委賴惠員質詢大嗆，國民黨在防疫期間排這種報告在政治操作，還動員國民黨立委幫台中市長盧秀燕圍事，連國民黨主席都出馬來當盧秀燕圍事的小囉囉。

沈發惠表示，他要深切表達遺憾，今天是在錯誤時間討論錯誤的議題，今天是全面境管第一天，結果內政委員會今天卻在討論中火案，還要政院秘書長、負責國境的內政部長來報告，甚至要交通部長林佳龍以前台中市長身分來報告，就由社會來公評，還動員國民黨立委來幫盧秀燕圍事，選民打開電視是想關心疫情，結果卻看到討論中火假議題。

沈發惠批評，台中管制生煤自治條例部分條文明顯牴觸中央法規，國民黨還敢派人來這邊亂，行政院到底做錯什麼？要這樣接受「凌遲」，連國民黨主席都出馬來這邊當盧秀燕圍事的「小囉囉」。

沈發惠認為，今天最沒有資格辦開會討論此事就是立法院，立法院可以幫盧秀燕圍事嗎？可以幫盧秀燕講說，可以違法法律嗎？今天這個行為就是「唾面自乾」，國民黨在這邊開會讓口水乾掉就是唾面自乾，順便做一個成語教學，國民黨不要吐口水在自己臉上。

沈發惠又說，好啦！退一萬步講，中火該死「用肺發電」害死台中人啦！那台中火力發電廠是1986年核定興建的，當時行政院長是俞國華、台中縣長是陳庚金，這些人都是國民黨的，到了中火運轉時，那時行政院長還是郝柏村。

他表示，然後民進黨2006年在台中執政後有大增排放量嗎？盧秀燕當台中市長開始大作文章，那民進黨執政至今中火減媒多少？環保署副署長沈志修回應，2016年至今已減煤600萬噸。

沈發惠強調，國民黨蓋電廠污染環境，民進黨還負責任減煤，國民黨今天還開會來罵民進黨，這個會議完全是為民調很低的盧秀燕圍事，盧秀燕的民調之所以那麼低，就是因為在防疫期間把100個校長叫來跳舞，奉勸國民黨立委不要在這「舞豬舞狗」。

國民黨籍召委陳玉珍則反嗆，內政部長不尊重內政委員會不來開會，委員會立委不予以譴責，才是唾面自乾。

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