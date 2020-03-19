武漢肺炎》外館協調成功！ 摩洛哥團70多人已離境 40餘人今離開

外交部發言人歐江安表示，18日已有5團70多人順利離開，預計今天還有40多位國人會離開，相信都會順利。（資料照）

2020-03-19 12:15:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕武漢肺炎疫情全球蔓延，北非國家摩洛哥突然鎖國，導致台灣旅客滯留。外交部發言人歐江安今天說明，我外館透過法國國會友人進洽摩洛哥政府，摩洛哥政府後也決定開放部分航班協助外國旅客疏運。歐江安說，18日已有5團70多人順利離開，將以不同路線返台，預計今天還有40多位國人會離開，相信都會順利，樂見此成果。

摩洛哥為防堵武漢肺炎疫情，15日全面暫停國際航線運輸，導致在摩洛哥境內的我國8個旅行團原訂返台機位遭取消。

歐江安今天在例會上接續說明協助進度表示，摩洛哥案有蠻大的進展，18日已安排5團70多人順利離開，將會經過不同路線轉機返回台灣；今天預計還有40多位國人也將離開摩洛哥，相信滯留者都會陸續順利返台。

歐江安指出，外館從獲知一開始就積極提供協助，駐法代表處和駐杜拜辦事處一直和旅行社、國人保持聯繫，並和航空公司交涉，也曾和相關單位探討商業專機的可行性，駐法代表處並透過法國國會友人向摩洛哥政府關切我國國人滯留情形，摩洛哥政府後來也決定開放部分航班協助外國旅客疏運，外交部樂見此成果。

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