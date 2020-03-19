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首頁　>　臺北市

高檢署檢察官遊埃及返台 回溯旅遊史得居家檢疫14天

高檢署書記官長吳怡明澄清，該名檢察官回國後身體並無不適。（記者陳慰慈攝）

高檢署書記官長吳怡明澄清，該名檢察官回國後身體並無不適。（記者陳慰慈攝）

2020-03-19 11:35:32

〔記者陳慰慈／台北報導〕高檢署一名檢察官9日從埃及旅遊返台，因近期埃及武漢肺炎疫情確診案例暴增，引發院檢其他同仁擔憂，該名檢察官為避免同仁不安，前天就已請了自己的休假，因防疫指揮中心要求月5日至14日有歐洲、埃及等地旅遊史的民眾回溯進行居家檢疫，高檢署因此昨將該名檢察官的請假改成14天防疫隔離假，辦公室也進行全面消毒。

高檢署書記官長吳怡明表示，該名檢察官跟團埃及10日遊，當時埃及並未列為警示疫區，該團其他團員也無人感染，但該名檢察官自主意識很好，回國上班開庭都有戴口罩，澄清媒體報導有誤，強調該名檢察官回國後身體並無不適，但因其他同仁認為該名檢察官有感染疑慮，為讓同仁安心，該名檢察官得知後前天就已請假，並經當事人同意進行採檢，以減少不必要的恐懼。

高檢署認為防疫不該有漏洞，立即啟動超前部署，規劃異地辦公機制，為讓防疫能更加周延，近期還會結合衛政、警政等單位來做防疫演習，高檢署也會規劃隔離偵查庭，來保護同仁上班安全，如知悉有檢察官感染，會立即通報。

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