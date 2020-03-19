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陽明大學開發防疫行動平台 智慧體溫貼片全天候掌控

陽明育成中心底下的企業愛微科研發出「智慧體溫貼片」，可24小時監控體溫，發燒將即時回傳數據通知。（陽明大學提供）

陽明育成中心底下的企業愛微科研發出「智慧體溫貼片」，可24小時監控體溫，發燒將即時回傳數據通知。（陽明大學提供）

2020-03-19 11:08:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕近期疫情恐導致大量海外人士歸國，如何追蹤成了防疫關鍵，陽明大學數位醫學中心近期開發「防疫智能行動平台」，並曾在中國疫區測試無誤，如今將無償開放國內使用，搭配新創的智慧體溫貼片等，能24小時全天候進行對象的體溫、GPS、接觸史等追蹤，並採自動預警，構築起智能防疫網。

該平台由陽明師生成立創業團隊打造，該校生物醫學資訊研究所教授張博論表示，疫情調查仍是預防傳染病的第一步，台灣目前疫情不向中國及歐美，追蹤管理仍是重點，開發防疫智能行動平台的核心，就是要支援第一線防疫人員。

該平台更與陽明育成中心進駐企業「愛微科」合作，採用其研發的「智慧體溫貼片」，貼在腋下附近，就能自動回傳體溫數據，讓醫護人員即時掌握，減少一併接觸，一旦發燒就可透過平台24小時通報。

陽明表示，該平台並曾在中國疫情爆發之初，在當地社區與責任醫院測試，追蹤管理確診病患、疑似病例，經操作測試無誤後，目前陽明數位醫學中心為了國內防疫需求，決定無償供國內使用。

張博論說，平台設在雲端，並具備體溫監測、GPS定位、追蹤接觸史、自動預警等功能，透過平台能自動掌握監控者健康狀況，並區分風險等級，提供防疫措施，還備有英、日、韓、印尼、越南、泰等多國語言，盼協助各大企業、長照安養機構、醫院乃至政府防疫單位等大型組織，利用數位科技構築一張防疫安全網。

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陽明大學數位醫學中心開發「防疫智能行動平台」，可提供企業與醫療照護機構掌控人員所有健康狀況，將無償開放。（陽明大學提供）

陽明大學數位醫學中心開發「防疫智能行動平台」，可提供企業與醫療照護機構掌控人員所有健康狀況，將無償開放。（陽明大學提供）

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