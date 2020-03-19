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首頁　>　臺北市

洗手也可以很歡樂 台北波麗士改篇「ANY SONG」成洗手歌

台北波麗士改篇「ANY SONG」洗手歌（記者劉慶侯翻攝自台北波麗士臉書）

台北波麗士改篇「ANY SONG」洗手歌（記者劉慶侯翻攝自台北波麗士臉書）

2020-03-19 10:23:44

〔記者劉慶侯／台北報導〕防疫期間疾管單位提醒大家勤洗手保護自己，但於如何正確洗手呢？

台北市警察局的臉書專頁「台北波麗士」

，昨日將時下流行的韓國流行歌曲「ANY SONG」改編後，由兩位警察姐姐表演成「洗手ANY SONG」，希望能讓民眾開始喜歡上洗手的感覺，既保護自己也愛護他人。

台北市警局表示，在這首歌中，警方教導民眾 「內、外、夾、弓、大、立、腕」洗手7步驟，希望藉由輕快的歌曲動作， 一起讓細菌、病毒OUT吧‼️

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