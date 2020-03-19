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首頁　>　臺北市

台鐵醫護人員暖心便當持續推至4月底 各餐務室午餐皆可送至醫院

台鐵醫護人員暖心便當各餐務室訂購時間及送醫院。（記者鄭瑋奇攝）

台鐵醫護人員暖心便當各餐務室訂購時間及送醫院。（記者鄭瑋奇攝）

2020-03-19 10:18:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局3月9日推出「向醫護人員致敬」暖心便當專案，憑識別證於台鐵所屬自營販賣台，臨櫃購買台鐵便當可享9折優惠（未含車上銷售），該措施將擴大辦理。台鐵局表示，除實施日期從原訂3月31日延長至4月30日外，午餐外送除台北車站外，3月23日至4月30日再增加設有餐務室的台中、高雄、七堵、花蓮及台東車站，周邊3公里範圍的公私立醫療院所，訂購80元以上台鐵便當滿10個，皆可享9折優惠並免費送至醫院大門。

台鐵局表示，向醫護人員致敬暖心便當專案獲民眾好評及肯定，為持續向勇敢防疫第一線醫護人員表達支持與感謝，台鐵局將擴大辦理該專案，每日均可接受預訂，當日訂單請於上午10點前預訂，週六、週日及國定假日訂單需於前一上班日前預訂，主要希望事先調度人力及運送，以全力支援醫護用餐。

台鐵便當訂購方面，台北餐旅所接受博仁醫院丶台安醫院丶長庚紀念醫院台北院區丶中山醫院丶國泰綜合醫院丶宏恩綜合醫院丶馬偕丶台大、聯合醫院婦幼院區丶中興院區丶和平院區丶仁愛院區及距離台北車站3公里左右範圍之其他醫療院所。

台中餐旅所接受中國醫藥大學、台中醫院、仁愛醫院、中山醫學院、台安醫院、澄清醫院（平等院區）及距離台中車站3公里左右範圍之其他醫療院所。高雄餐旅所接受高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄市立大同醫院、高雄市立聯合醫院及距離高雄車站3公里左右範圍之其他醫療院所。

七堵餐務室接受台灣礦工醫院、基隆長庚醫院及距離七堵車站3公里左右範圍之其他醫療院所。花蓮餐務室接受花蓮慈濟醫院、衛生福利部花蓮醫院、國軍花蓮總醫院進豐門診處及距離花蓮車站3公里左右範圍之其他醫療院所。台東餐務室接受榮民醫院台東分院更生院區、台東基督教醫院及距離台東車站3公里左右範圍之其他醫療院所。

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