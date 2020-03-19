為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

桃機防疫車隊擴編 今估載3400趟次 國光客運入列

大批旅客入境桃園機場，等待搭防疫專車大排長龍。（記者姚介修攝）

大批旅客入境桃園機場，等待搭防疫專車大排長龍。（記者姚介修攝）

2020-03-19 10:00:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中央流行指揮中心宣今（19日）起，禁止外國人入境，國人返台也要居家檢疫。林佳龍說，交通部會積極協調防疫專車，在高峰時間提供返台民眾點對點運輸服務，包含排班計程車隊從300輛增至400輛，租賃車20輛增加至200輛，另也協調國光客運公司，提供遊覽車進行長途運輸。今天單日估載3400趟次（計程車2700、租賃車600、遊覽車100）提供國人返家服務。

立法院交通委員會今就清明連假公共運輸如何加強防疫進行質詢，立委李昆澤表示，現在境外7萬多名留學生都要趕回來，以3月17日9000多人入境來看，防疫專車需要705輛計程車、364輛租賃車，原規劃的車輛數明顯不足；今日早上都有3000人入境，親友來接送的較少，所以許多國人都在機場候車專區等待，要求相關防疫措施、物資都要準備清楚。

旅客搭防疫車需求擴10倍 國光客運加入載送

桃園機場公司總經理林祥生表示，入境旅客搭乘的防疫車隊需求已較最初擴大10倍，現在原本機場400輛排班計程車，已經全部投入新竹以北短途防疫車隊運輸，今日早上更從松山機場抽調50輛車來桃機支援，租賃車方面也擴增至200輛，台中以南更透過大型國光客運遊覽車協助載送。目前450輛計程車每天可跑6趟次、租賃車200輛可跑3趟次，大型遊覽車更可跑50輛至100輛次，今日清晨5點首波入境人潮，現在都已疏運完畢。

林祥生表示，遊覽車防疫專車也都有相關SOP，旅客入境後若要搭乘要先登記，每輛車只載送10人至20人，避免旅客坐在一起；然搭乘遊覽車旅客，到目的地後需要有親友接送，避免最後一哩路成為防疫缺口，因此，要搭乘遊覽車的旅客，登記時就須填寫接送親友姓名、電話、車號等資料。

林佳龍表示，這2天是返台國人的高峰期，交通部會盡全力協助，預估20日之後就不會是現在這樣尖峰狀態，返國入境者提供點對點服務就比較容易。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

大批旅客入境桃園機場，等待搭防疫專車大排長龍。（記者姚介修攝）

大批旅客入境桃園機場，等待搭防疫專車大排長龍。（記者姚介修攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
境管首日估「1萬人返台」 林佳龍：做好準備守護國門
2020-03-19 08:14

境管首日估「1萬人返台」 林佳龍：做好準備守護國門
武漢肺炎》機場檢疫大排長龍 通關多逾4小時恐成染疫溫床
2020-03-18 19:35

武漢肺炎》機場檢疫大排長龍 通關多逾4小時恐成染疫溫床
正捷運大安站旁 「瑞安信義」稀世登場

正捷運大安站旁 「瑞安信義」稀世登場
武漢肺炎》疾管署再徵人！ 桃機檢疫站護理師月薪近5萬
2020-03-18 14:25

武漢肺炎》疾管署再徵人！ 桃機檢疫站護理師月薪近5萬
武漢肺炎》桃機出入境旅客量「雪崩」 單日跌破2萬人次
2020-03-05 12:35

武漢肺炎》桃機出入境旅客量「雪崩」 單日跌破2萬人次
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
機場「防疫車隊」明上路！這6地入境者禁搭大眾運輸
2020-03-03 10:07

機場「防疫車隊」明上路！這6地入境者禁搭大眾運輸
武漢肺炎》桃機重傷！日入出境剩2.5萬人 比去年大減10多萬
2020-02-27 19:09

武漢肺炎》桃機重傷！日入出境剩2.5萬人 比去年大減10多萬
臺北市今日熱門
2020-03-18 19:08

武漢肺炎》國內暴增23例達百例 2例本土、21例境外移入 影片

2020-03-15 10:28

武漢肺炎》大快人心！逼藥師磕頭下跪 婦人被依兩罪移送嚴懲

2020-03-15 14:48

北部高中生確診全班停課 陳時中：接觸者較多令人擔心 影片

2020-03-16 22:24

求救！ 北非摩洛哥鎖國 台灣10團受困無法返國

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播