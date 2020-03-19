桃機防疫車隊擴編 今估載3400趟次 國光客運入列

大批旅客入境桃園機場，等待搭防疫專車大排長龍。（記者姚介修攝）

2020-03-19 10:00:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中央流行指揮中心宣今（19日）起，禁止外國人入境，國人返台也要居家檢疫。林佳龍說，交通部會積極協調防疫專車，在高峰時間提供返台民眾點對點運輸服務，包含排班計程車隊從300輛增至400輛，租賃車20輛增加至200輛，另也協調國光客運公司，提供遊覽車進行長途運輸。今天單日估載3400趟次（計程車2700、租賃車600、遊覽車100）提供國人返家服務。

立法院交通委員會今就清明連假公共運輸如何加強防疫進行質詢，立委李昆澤表示，現在境外7萬多名留學生都要趕回來，以3月17日9000多人入境來看，防疫專車需要705輛計程車、364輛租賃車，原規劃的車輛數明顯不足；今日早上都有3000人入境，親友來接送的較少，所以許多國人都在機場候車專區等待，要求相關防疫措施、物資都要準備清楚。

旅客搭防疫車需求擴10倍 國光客運加入載送

桃園機場公司總經理林祥生表示，入境旅客搭乘的防疫車隊需求已較最初擴大10倍，現在原本機場400輛排班計程車，已經全部投入新竹以北短途防疫車隊運輸，今日早上更從松山機場抽調50輛車來桃機支援，租賃車方面也擴增至200輛，台中以南更透過大型國光客運遊覽車協助載送。目前450輛計程車每天可跑6趟次、租賃車200輛可跑3趟次，大型遊覽車更可跑50輛至100輛次，今日清晨5點首波入境人潮，現在都已疏運完畢。

林祥生表示，遊覽車防疫專車也都有相關SOP，旅客入境後若要搭乘要先登記，每輛車只載送10人至20人，避免旅客坐在一起；然搭乘遊覽車旅客，到目的地後需要有親友接送，避免最後一哩路成為防疫缺口，因此，要搭乘遊覽車的旅客，登記時就須填寫接送親友姓名、電話、車號等資料。

林佳龍表示，這2天是返台國人的高峰期，交通部會盡全力協助，預估20日之後就不會是現在這樣尖峰狀態，返國入境者提供點對點服務就比較容易。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

大批旅客入境桃園機場，等待搭防疫專車大排長龍。（記者姚介修攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法