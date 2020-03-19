武漢肺炎》陸軍防疫小幫手 十字型透明隔板讓官兵用餐安心

陸軍關渡地區指揮部製作十字型的透明用餐隔板，讓官兵吃的安心。（圖：擷取自陸軍司令部臉書專頁）。

2020-03-19 08:56:23

〔記者羅添斌／台北報導〕中國武漢肺炎疫情持續延燒，境外移入的確診病例也達到百例，為落實防疫工作，避免軍事營區群聚感染，陸軍關渡地區指揮部在用餐規劃上實施人員分流、距離區隔1公尺及分時段用餐，同時製作十字型的透明用餐隔板，有效阻隔飛沫傳播，實施多日至今，官兵都說吃的安心。

以隔板分流用餐顧客，除了日本的一蘭拉麵使用多年之外，基於防疫需要，國內也紛紛採用隔板式用餐法，中鋼公司的員工餐廳日前就開始採用這種做法，每日有大批官兵一起用餐的軍方營區，也跟進使用透明用餐隔板做法。

根據陸軍司令部臉書專頁發佈的訊息，在關指部服役的張有盛中士說，針對防疫工作，全民都動起來！身在部隊的他們也不例外，不論是個人保健，或是公共區域的衛生，每一個環節都要細心注意，例如用餐時餐桌上使用的分隔板，在防護上就多了份保障，也使大家用餐時多一份安心！希望人人平安健康，才能全心全力共同守護我們的家。

張明揚下士說，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，除了自身保持良好的衛生習慣，在公共區域也要有防範作為。近期在餐廳用餐時，餐桌依人員分流原則實施用餐，每桌四個人按對角分別坐開，並以隔板區隔用餐區域。這個做法不僅保護別人也保護自己，交談時也不會有口沫飛散的顧慮發生，但最終還是希望疫情能趕快平息。

魏雨韜中士則表示，看到疫情這麼嚴重，多少有些擔心，但他很慶幸自己身在臺灣，不僅衛教宣導資訊充分，更主動積極執行相關防疫工作，民眾都清楚知道自己該做什麼事情，才能保護好自己。以餐廳用餐為例，為使營區同仁不密集於同一出入口進出，餐廳的動線以連別做區隔，人員分梯次上餐廳用餐，降低群聚感染的風險，也讓他們安心許多。

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