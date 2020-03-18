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武漢肺炎》台大防疫關閉校園 籲民眾勿進入

武漢肺炎疫情持續延燒，台灣大學18日宣布校園防疫措施升級，已在校園主要入口設告示牌「謝絕訪客」。（中央社）

武漢肺炎疫情持續延燒，台灣大學18日宣布校園防疫措施升級，已在校園主要入口設告示牌「謝絕訪客」。（中央社）

2020-03-18 21:09:42

〔中央社〕因應疫情持續升溫，台大校方今天宣布校園防疫措施升級，已在校園主要入口設告示牌「謝絕訪客」，各館舍進出管制將升級為智慧化數位管制追蹤系統。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續延燒，台灣大學新聞稿指出，3月19日起，教職員生入境一律居家檢疫14天；先前校方針對旅遊疫情2級以上國家，詢問交換訪問學生是否有意提早返台，已有51人返台，目前仍有365名學生在海外，其中317人在旅遊疫情2級以上國家。

而校園防疫措施也升級，台大校方指出，已在校園主要入口設告示牌「防疫期間，謝絕訪客，洽公請事先安排」，非學校師生同仁或相關工作人員請勿進入；各館舍進出管制也將升級為智慧化數位管制追蹤系統，可減少接觸傳染機會，降低人力需求和成本，更可追蹤管制。

校方指出，已在主要校園入口跟館舍都有管控，但因為台大是開放校園，有太多出入口可以進入校園，呼籲民眾和訪客不要進入校園跑步或運動。

台大校方表示，透過校內證件或校友證，智慧化數位管制追蹤系統可即時註記發燒個案，將測量結果即時分享給其他管制點，針對特定名單進行校內足跡追蹤，此門禁系統今天開始於校區內教學館開始實施，3月23日開始擴及全校館舍。

活動方面，台大校方指出，3月23日起暫停百人以上活動或集會，100人以下的活動，應嚴格遵守防疫相關措施；校總區總圖書館已暫停對外開放，體育館昨天起也暫時關閉（上課學生、受訓代表隊和實名制登記的洽公訪客除外），將視疫情發展再行開放。

台大也落實大型課程數位化方案 （不含實驗/實習/實作課），修課達百人以上課程自4月6日起採遠距教學，修課達60人以上課程，自4月27日起採遠距教學；教務處數位學習中心已開設「數位TA訓練課程」，請100人以上課程和60人以上課程的助教陸續完成學習，後續視疫情發展需要，不排除所有講授課程進行遠距教學。

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