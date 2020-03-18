繁星放榜 北市靜修女中42人錄取台大、清華等校

靜修女中繁星上榜學生與校長蔡英華合影。（靜修女中提供）

2020-03-18 18:21:02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大學繁星推薦今日放榜，台北市私立靜修高中共有42名同學上榜，錄取學校包含台灣大學、師範大學、清華大學、陽明大學等，校方表示，有不少同學考量家長期待、交通距離及整體資源等因素，優先選擇北部私立大學就讀，如輔仁大學、東吳大學、淡江大學等。

錄取台大的靜修女中林同學表示，當初國中畢業時因為家庭因素從台中來到台北念書，會考成績5A的她，獲得入學全額獎學金，保持在校排前2%，督促自己保持在最佳狀態，取得獎學金，補貼家計，老師平時也會額外提供延伸補充教材，加強成績。

錄取清大的張同學表示，國中期間害怕英文，進入靜修後，老師教導許多英文學習的技巧，也一路耐心陪伴，英文進步許多，從以前抗拒英文，到現在每天背上百個單字，得心應手。

靜修學生不少人考量繁星優勢，選擇直升，今日放榜，如願考上理想校系；錄取陽明大學的張同學及錄取師大的辜同學表示，進入高中後，發現靜修的師長不會只重視成績好的同學，反而悉心關照每一位同學，跟著學校老師的步調，溫故知新，就能有很好的效果。

校方表示，此次上榜同學中，有不少人選擇醫護相關科系。錄取台北醫學大學附設醫院護理系的楊同學表示，選擇護理系，主要是為了回饋社會，希望透過自己的力量來減緩病人的痛苦。

靜修女中繁星上榜學生與學校師長合影。（靜修女中提供）

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