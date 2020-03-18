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荷蘭疫區現場》海牙台人：政府宣布關閉3週 民眾搶買大麻

荷蘭政府宣布餐飲、咖啡、大麻等店面關閉3週防疫，消息一出，民眾排隊搶買大麻。（陳小姐提供）

荷蘭政府宣布餐飲、咖啡、大麻等店面關閉3週防疫，消息一出，民眾排隊搶買大麻。（陳小姐提供）

2020-03-18 17:47:56

〔記者劉力仁／台北-荷蘭海牙報導〕武漢肺炎疫情重創歐洲各國，在荷蘭海牙工作的陳小姐表示，荷蘭政府3月16日召開記者會宣布，餐廳、咖啡店、飲料店關閉三週到4月6日。運動中心，三溫暖，性俱樂部，大麻店也都同步關閉，網路上出現荷蘭各地民眾搶在大麻店強制關閉前購買大麻囤貨的照片，據說店員會塞小紙條到顧客手裡，透露關門後會有外送服務。

陳小姐表示，學校和日托中心同樣停課3週，但從事大眾運輸業、必要緊急服務業從業人員（包含醫療、消防、警政、教育、物流等）等人員之子女，仍可去上學及日托。之前已經公布大學須遠端上課、工作者盡量在家工作，減少疫情衝擊。

陳小姐表示，政府命令一出，荷蘭健身App「One Fit」立刻寄信給會員，表示即日起凍結會員及所付費用，直至健身房重新開門再繼續計算；荷蘭人最常用的外賣系統Thuisbezorgd也立刻公告，送餐服務不會停止，點餐時可選網路付款、送貨員會按門鈴並把餐點放在門口走人。

目前超市和一般商店都還有營業，超市也都還是買得到食材。因為有些地方出現瘋搶情形，荷蘭總理上週六特別出面呼籲大家不要再囤貨了，否則那些為了疫情在第一線奮戰的人，下班去超市想買麵包飲料都買不到，豈還有動力繼續為民奮戰。

陳小姐說，她觀察目前情況不算太嚴重，貨架空得比較快但也持續補貨，還是可以在住家周遭買到需要的物資，特定缺貨項目多跑幾家可以買到，荷蘭是農業大國，食物應該不至於缺乏。

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