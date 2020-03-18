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居家檢疫資料有3天空窗期？移民署駁斥：每天傳送3次

移民署每天定時3次傳送來自疫區高風險旅客資料給防疫中心。（記者王冠仁翻攝）

移民署每天定時3次傳送來自疫區高風險旅客資料給防疫中心。（記者王冠仁翻攝）

2020-03-18 17:47:09

〔記者王冠仁／台北報導〕武漢肺炎侵襲全球，世界各國針對防疫無不卯足全力，近日外傳「居家檢疫者資料報到地方民政體系，竟有3天空窗期」。針對此一消息，掌管國境的移民署指出，來自疫區高風險旅客資料，每天3次定時傳送給相關機構，此一資訊傳送機制運作至今，並無任何延遲情況。

移民署說，針對來自疫區高風險旅客資料，每天3次定時傳送，由疾管署將資料轉報衛生福利部，由「防疫追蹤系統」進行資料比對分類，完成電腦作業後方提供給民政及衛生機關進行檢疫追蹤。

像是2月17日23時、2月28日22時許，有民眾由中國遼寧、北京返台，移民署隨即在隔日早上9點，將資料傳輸疾管署，供疾管署進行防疫運用。

移民署指出，移民署每日依照疫情指揮中心決策，即時更新系統檢核機制，另整合入出境及戶籍資料每日3次傳遞旅客入出境資料，由疾管署將資料轉報或彙整相關機關進行資料比對分類，提供給地方民政及衛生機關進行檢疫追蹤使用，相關機制皆運作正常。

移民署還說，疫情指揮中心已宣佈中國 （含港澳）、韓國、中亞國家、亞洲（日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫）、東歐摩爾多瓦、美國（華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州）旅遊疫情列為第三級「警告」，民眾非必要千萬別前往疫區。

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