玻璃心！買不到台灣口罩 中國網軍崩潰狂發假訊息

第一波假訊息。（記者吳政峰翻攝）

2020-03-18 17:48:22

〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎疫情燒不停，假訊息攻擊也有增無減，調查局資通安全處主任張尤仁透過科技分析，發現這些惡意的疫情假訊息有7成來自中國，而透過時序與內容解讀，研判這些網軍是因為「不滿我國禁止口罩出口政策」等原因，萌生出報復心態，試圖破壞我國政府公信力。

張尤仁指出，資安處透過科學偵查發現從二月下旬開始，疫情假訊息的曲線達到高峰期，至今尚未停歇，經分析這些內容，多半是中國網軍「不滿我國禁止口罩出口政策」及「認定我國網民在大陸社群批判防疫不力」等動機，基於報復心態，群起串聯對我國發動假訊息攻擊，意圖製造恐慌、架空我國行政及司法資源、破壞政府公信力。

張尤仁表示，這些假訊息已衍生出固定的手法與途徑，網軍會先於中國「微博」等社群，蒐集題材、研析兩岸語法及擬定散布策略，提升假訊息辨認難度及散布成效，待假訊息製成後，即透過臉書人頭帳號，至我國臉書社群及媒體頁面進行散布，甚至偽裝成我國臉書用戶。此舉除可混淆並規避我國司法查緝外，更易致國人誤信而轉載至個人臉書及LINE等社群。

張尤仁分析，中國網軍發動三波假訊息攻擊，第一波，套用假訊息模板，加速假造及散布效率，模組化文字訊息攻擊；第二波，客製化圖文訊息攻擊，擷取我國新聞媒體畫面、政府機關公文，張冠李戴；第三波，擷取我國官方澄清，製成「假澄清」訊息，「以真亂假」，抹黑真正的官方澄清。

張尤仁認為，境外假訊息具多層次、複雜性及策略性，民眾恐難於第一時間識別真偽，甚至可能誤信，致破壞政府公信力，目前攻擊雖已趨緩，然仍有少數人頭帳戶利用我國疫情情勢起伏，見縫插針，民眾仍須提高警覺，第一時間查證，而非轉傳有疑慮的網路訊息。

張尤仁強調，調查局將蒐集相關資訊，研析及預判下一波假訊息攻擊態樣，發布民眾知悉以預先防範；持續查處境外假訊息及疑似認知作戰行為案件，從中蒐處散布假訊息的來源及人頭帳號，適時揭露，也希望民眾能自主識別假訊息，向權責機關查證，甚至可截圖並保存相關連結證據，提醒他人防範。

張尤仁統計， 目前調查局接獲的疫情假訊息共776件，271件（196件來自中國）偵辦中，共移送25件、35人，12件待移送。

第二波假訊息。（記者吳政峰翻攝）

第三波假訊息。（記者吳政峰翻攝）

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