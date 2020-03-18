外籍人士19日零時起限制入境 領務局10問10答說明

外交部發言人歐江安（右）與領務局長葉非比（左）今下午說明外籍人士限制入境措施。（記者呂伊萱攝）

2020-03-18 17:39:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今公告，自台北時間3月19日零時起搭機來台的非本國籍人士，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制其入境。經許可入境者則須進行居家檢疫14天。

外交部領務局長葉非比今下午召開記者會，對限制外籍人士入境措施進行補充說明。葉非比表示，因應全球疫情，這是我國首次全面性限制外籍人士入境，相關措施事前已知會所有駐台機構使節。以下為本報整理問答。

問題1：外交部宣布的管制措施，是否就是取消外籍人士免簽證/落地簽證/電子簽證來台簽證待遇？已持有的有效簽證者是否仍可入境？

答：外交部宣布的措施是因應新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大。非本國籍人士，除非符合特定事由，不得以免簽證或持簽證入境我國。已經持有簽證者也需符合特定條件，備妥相關文件，由移民署國境線上查驗人員認定是否准予入境。另持有駐外館處核發特別入境許可者，或是有效居留證（官員證），可逕由移民署查驗後入境。

問題2：請說明何謂商務履約證明或外交公務證明？

答：商務履約證明最好有主管機關經濟部開具，但也不限定公權力機關，基本上要有一個對口單位開具證明，須是經濟部核准設立的公司等，證明該人士有急需來台的目的。至於外交公務證明則例如外交官護照、駐台官員證或由政府邀請來台等。

問題3：「其他特別許可」的情況有哪些？可否舉例？

答：駐外館處受理特別入境許可事由除符合公告特殊入境條件的事由外，尚包括重大緊急人道考量，以及其他經中央主管機關許可等確有必要急需來台者。

問題4：已入境我國的外國人可否在台延長簽證停留期限？

答：除非當事人有重大不可抗力事由，否則不得延長停留期限，「擔心疫情並非不可抗力」。另外，我國並未因疫情限制外籍人士出境，如果外籍人士簽證停留期限即將屆滿，則應依規定離境，移民署有延期罰鍰規定。若因沒有航班等情形無法返國，將以個案審酌考慮。

問題5：國人或在台合法居留的外籍人士，其外籍配偶及未成年子女如果沒有居留證，還可以入境嗎？

答：可向我駐外館處申請「特別入境許可」來台。

問題6：外國人是否可向我國中央目的事業主管機關申請許可函？

答：可以。外籍人士可向我國中央目的事業主管機關申請許可函，但來台事由必須符合「外交公務、商務履約，或是其他經特別許可者」，否則仍無法入境。

問題7：單純來台洽商者（僅洽辦工商事務，非履約）是否可以入境？

答：如果無法出示企業履約的證明，或是主管機關核發的應聘/履約許可函，則無法入境。

問題8：外籍移工是否屬於「經特别許可」的範圍？

答：外籍移工經勞動部核發許可者，可持駐外館處核發的移工簽證入境我國。

問題9：可入境我國者，是否仍須配合相關檢疫措施？

答：是。檢疫措施的詳細說明，請參考衛福部疾管署網站公告的「具感染風險民眾追蹤管理機制」。

問題10：空勤機組員因工作有多次出入境需求是否算在限制入境範圍？

答：機組員是特殊類別，交通部正在研議當中。

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