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美國記者遭中國驅逐 耿爽狠嗆：有意見向美國政府提出

中國今日凌晨下令要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》等3間美媒記者不得在中國境內從事記者工作。對此，中國外交部發言人耿爽今日表示，此事為「被迫進行的必要反制」。（法新社檔案照）

中國今日凌晨下令要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》等3間美媒記者不得在中國境內從事記者工作。對此，中國外交部發言人耿爽今日表示，此事為「被迫進行的必要反制」。（法新社檔案照）

2020-03-18 17:38:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國今日凌晨下令要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》等3間美媒記者不得在中國境內從事記者工作。對此，中國外交部發言人耿爽今日表示，此事為「被迫進行的必要反制」，造成當前的局面，起因和責任都不在中方。他更嗆：「如果哪家美國媒體有什麼意見，他們可以向美國政府去提出」。

《華爾街日報》在先前的一篇武漢肺炎相關評論中，將中國形容為「真正的亞洲病夫」，北京為此吊銷該報3名駐中記者簽證，美國國務院為此在上月18日認定新華社、人民日報（海外版）等數間媒體需要遵守類似駐美使館的規定。本月初更對新華社、環球網等媒體採取人數限制措施，要求其駐美中國籍員工上限只能留下100人，並須在6日前提交資遣名單。

作為反制，中國今（18）日凌晨也下令要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》等3間美媒記者不得在中國境內從事記者工作。美國國務卿龐皮歐對此表示遺憾，並希望中方重新考慮。

耿爽今日在中國外交部例行記者會中表示，「中方採取此措施是對美國無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要反制，造成當前的局面，起因和責任都不在中方，如果哪家美國媒體有什麼意見，他們可以向美國政府去提出」。

耿爽最後表示，敦促美方摘下意識形態有色眼鏡，多做有助於中美互信、合作的事情，中方不惹事，但也不怕事，敦促美方立即停止對中國媒體的打壓，否則損失更大的將是美方。

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