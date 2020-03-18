「肉包包」和乾爹性愛影片外流 「蛋餅薇涵」公審粉絲和解獲緩刑

遊戲實況主「蛋餅薇涵」。（擷取自蛋餅薇涵臉書）

2020-03-18 17:08:33

〔記者楊國文／台北報導〕正妹直播主「肉包包」前年自爆和「廖姓乾爹」發生不恰當關係，並外流性愛影片，廖男在直播主「蛋餅薇涵」王姿方的節目澄清，不料，王女卻「帶風向」，公開指稱「肉包包」的蔡姓男粉絲散佈性愛影片，蔡不滿提告誹謗，一審判王女4個月徒刑，上訴後，高等法院考量王女已認罪，並與蔡男達成和解賠償、刪除直播影片，今改判王女4個月徒刑、緩刑2年定讞。

本案源於2018年1月時，「肉包包」在直播時表示，自己和與「廖姓乾爹」相處後發生性關係，沒想到網路上卻瘋傳兩人的性愛影片，她還被威脅不得分手。

廖男認為「肉包包」說詞不實，透過臉書和直播主「蛋餅薇涵」王姿方取得連繫，在王女的節目上澄清，並向「肉包包」致歉。

不料，王女意圖「帶風向」，稱散播性愛影片的其實是一位蔡姓男子，當場點開蔡姓男子的臉書進行網路公審。王女還嗆「散布的話呢，請大家找這位Messy Cary先生」、「縱然八萬哥（即廖男）拍影片，他錯，可是散布的是他（即蔡男）」「反正呢，請大家要嘴砲、要攻擊、要罵人渣、要什麼送中監。散播的是這位人好不好」等話。蔡男認為名譽受損提告。

一審依妨害名譽罪，判王女4個月徒刑，可易科罰金12萬元。王女認為判刑太重，檢方則指控她無悔意，也未表示歉意，一審判刑過輕，均上訴高等法院。

高院認為，王女對犯罪事實坦承不諱，她在網路直播中指稱「人渣」、「送中監」等語，已貶損蔡男名譽，但王女在高院已自白犯罪，和蔡男達成和解、賠償，且刪除直播影片，已有悔意，應無再犯之虞，今改判4個月徒刑，緩刑2年定讞。

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