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武漢肺炎》刑事局11名幹員赴歐接押詐團成員 返國居家檢疫14天

刑事局派員前往歐洲接押詐騙集團成員，日前返國的幹員居家檢疫14天。（記者邱俊福翻攝）

刑事局派員前往歐洲接押詐騙集團成員，日前返國的幹員居家檢疫14天。（記者邱俊福翻攝）

2020-03-18 16:45:11

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局國際科與研發中心共11名人員，分別於本月12日與15日前往歐洲蒙特內哥羅，接押詐騙機房26名成員返國，途中行經第三級旅遊警示國土耳其轉機，雖警方與嫌犯全程都有口罩、手套、酒精等防護，且返國後專案人員、嫌犯都有每日測量體溫，自主管理，目前身體沒有異狀，但疾管中心今天通報本月4日到15日有前往歐洲國家都須居家檢疫後，已通知所有人員居家檢疫14天中。

刑事局國際科表示，今年1月8日，偵辦歐洲蒙特內哥羅一宗詐騙機房案，共逮高達92名成員，因配合蒙特內哥羅司法互助程序，嫌犯分梯次遣返，最後2批在本月12日與15日，分別派員8人、3人前往接押共26名嫌犯返國。

國際科表示，當時蒙特內哥羅、土耳其雖沒有傳有新冠狀確診案例，但出發前專案人員有整備口罩、護目鏡、手套、酒精等防護物品，並實施檢疫勤前教育，以及協調航空公司規劃專區，坐在座艙後方區域。此外，嫌犯接押前已請蒙國協助判別嫌犯疫情與接押過程應注意感染等，過程中都沒有疫情狀況。

專案人員返國後，都依自主健康管理要點，辦理每日測量體溫，全日戴口罩，並勤洗手消毒，而嫌犯26人除2人交保，其餘都羈押。

疾管中心今天通報該段時間前往歐洲需居家檢疫後，前往的專案人員都已實施，對交保嫌犯已以電話及發函通報所轄警察分局，即日起至返國後應落實居家檢疫。

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