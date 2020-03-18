非本國籍人士限制入境 外交部：居留證、外交公務、商務履約、特別許可除外

外交部資料照。（記者呂伊萱攝）

2020-03-18 16:40:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今公告，自台北時間3月19日零時起搭乘飛機起飛來臺的非本國籍人士，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制其入境。

外交部說明，持居留證、外交公務證明、商務履約證明或經許可入境者，仍應配合指揮中心規定，進行居家檢疫14天。

外交部表示，此措施自臺北時間3月19日起，非本國籍人士啓程地起飛時間為臺北時間3月19日零時前，若扺達臺灣前曾在第三國轉機過境者，仍可入境。

外交部進一步說明，以免簽證或持停、居留簽證入境者，必須持有符合上述條件的證明文件，由移民署國境線上查驗人員認定是否准予入境。另持有駐外館處核發特別入境許可者，或是有效居留證（官員證），由移民署查驗後入境。外籍人士如果對於所持文件是否符合特殊事由無法判斷，可於出發前赴我國駐外館處申請特別入境許可。

特別許可部分，外交部表示，駐外館處受理特別許可，除符合前述事由外，尚包括重大緊急人道考量，以及其他經中央目的事業主管機關許可等，確有必要急需來臺者。有需要者可持憑相關證明向外館申請，也可自行持憑相關證明，經移民署國境人員查驗通過後入境。

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