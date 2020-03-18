不通報旅遊史躲居家檢疫 陳時中：被查到無法領每天千元補償

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，在相關期間有相關旅遊史的民眾，主動與鄉鎮市區公所聯繫，將開立居家檢疫證明，並提供每天千元的防疫補償，若未主動通報遭查，就會無法領取防疫補償。（記者王藝菘攝）

2020-03-18 14:34:32

〔記者林惠琴／台北報導〕國人3月5日至14日從歐洲、埃及、土耳其與杜拜等入境者須回溯調整為居家檢疫14天，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，在相關期間有相關旅遊史的民眾，主動與鄉鎮市區公所聯繫，將開立居家檢疫證明，並提供每天千元的防疫補償，名單均已掌握，若未主動通報遭查，就會無法領取防疫補償。

指揮中心副指揮官陳宗彥指出，目前全台居家檢疫由約7700多位村里長協助，但除了村里長外，村里幹事也會加入協助。從1月23日以來，每天約關懷7千到8千人，現在則因為政策調整更增加到1萬多人。

陳時中認為，人力越來越緊，但目前來講是重要的事情，這兩週又是防疫最緊張的時候，一定要同心協力把這段時間撐過去，其他的人也都應該謹守個人衛生的守則，保持距離，以策安全。

陳時中也補充，有些人主張要實施普篩，但經專家會議討論，若普篩結果是偽陰性，當事人認為沒有風險，反而在社區趴趴走，風險會更高，因此決議針對特定風險與症狀者採檢，同時放寬採檢限制，目前就沒有走普篩這樣的狀況。

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