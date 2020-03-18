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產學防疫兩樣情...新北市府回饋各校助防疫 北市府僅供3校運用

台北市教育局與興采實業公司、北市高職進行產學合作計畫，讓高職生透過專題實作課程，學生發揮創意與設計能力，打造時尚口罩布套。（記者蔡亞樺攝）

台北市教育局與興采實業公司、北市高職進行產學合作計畫，讓高職生透過專題實作課程，學生發揮創意與設計能力，打造時尚口罩布套。（記者蔡亞樺攝）

2020-03-18 14:32:55

〔記者蔡亞樺／台北報導〕響應防疫，興采實業上週捐贈700碼環保機能性布料給新北市政府，新北市教育局、樟樹國際實中師生設計「防疫口罩套」，新北市教育局表示將製作1萬個口罩套，優先提供新北市高國中小第一線協助防疫的教職員或志工。興采實業今日加碼捐贈750碼特殊防潑水抗菌材質布料給台北市政府，北市教育局則是與設有家政群科的北市私立3所高職產學合作，提供高職生在專題實作課堂自製防疫口罩布套。

北市教育局今早舉辦「口罩結合台北時尚，攜手技職一起開創」產官學合作記者會，出席記者會的台北市副市長黃珊珊代表市府，頒發感謝狀給興采實業公司。黃珊珊致詞表示，技職教育是台灣的重要根本，必須要發揚光大，讓這些人才成為台灣基石，她笑說一個口罩戴3天，現在可以戴5天，但還是要注意衛生，照顧好自己、家人，保護好台灣同胞。

今早在記者會中，北市私立稻江護家流行服飾科、喬治高職時尚造型科及育達高職時尚造造型科以走秀方式展演成果，學生各自穿上設計服裝、帶著時尚口罩套，大走伸展台展現設計。教育局表示，口罩套從設計、剪裁、板型、縫紉等流程，全程由學生縫製設計，在課程上融入防疫概念。

教育局科長諶亦聰表示，興采實業提供750碼布料，據了解1碼布料可製作30個口罩套，因此布料將交由給喬治、稻江護家、育達高職3所設有家政群科的學生拿去做專題實作的課程使用，在課堂上學生做完後可能會捐贈給弱勢團體、社福團體，讓各校自行安排運用。

台北市教育局與興采實業公司、北市高職進行產學合作計畫，讓高職生透過專題實作課程。（記者蔡亞樺攝）

台北市教育局與興采實業公司、北市高職進行產學合作計畫，讓高職生透過專題實作課程。（記者蔡亞樺攝）

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