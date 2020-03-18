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民團批「國民法官」是假改革 司法院：素人法官百分之百獨立

台灣陪審團協會召開記者會，痛批司法院「國民法官」制度是假改革。（記者黃欣柏攝）

台灣陪審團協會召開記者會，痛批司法院「國民法官」制度是假改革。（記者黃欣柏攝）

2020-03-18 14:26:22

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院回應，國民法官雖然和職業法官合審合判，但彼此均為獨立審判、互不干涉，只有在法定的程序上面，國民法官因無此方面的法律背景，需要專人說明，此外，事實認定與法律適用上面，素人法官具有百分之百的獨立性，自然不會有「政治力」或「金錢」干預審判的疑慮。而國民參審法也規定國民法官應中立，在選任期間若發現有偏頗之虞，就會汰除。

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