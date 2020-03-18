武漢肺炎》陳時中預告又有新確診 14︰30說明
〔記者林惠琴／台北報導〕近期國內境外移入的武漢肺炎病例驟增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午指出，歐洲的公衛和醫療體系顯然崩盤，這幾天國內境外移入病例會越來越多，這兩週是關鍵危險期，並祭出禁止外籍人士來台、入境者一律需要居家檢疫14天的措施，同時已強調，今日又會有新增的確診病例，詳情將於下午2點半記者會說明。
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