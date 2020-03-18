武漢肺炎》陳時中預告又有新確診 14︰30說明

陳時中指出，歐洲的公衛和醫療體系顯然崩盤，這幾天國內境外移入病例會越來越多，這兩週是關鍵危險期。（記者王藝菘攝）

2020-03-18 13:55:17

〔記者林惠琴／台北報導〕近期國內境外移入的武漢肺炎病例驟增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午指出，歐洲的公衛和醫療體系顯然崩盤，這幾天國內境外移入病例會越來越多，這兩週是關鍵危險期，並祭出禁止外籍人士來台、入境者一律需要居家檢疫14天的措施，同時已強調，今日又會有新增的確診病例，詳情將於下午2點半記者會說明。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法