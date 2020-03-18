為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

武漢肺炎》陳時中預告又有新確診 14︰30說明

陳時中指出，歐洲的公衛和醫療體系顯然崩盤，這幾天國內境外移入病例會越來越多，這兩週是關鍵危險期。（記者王藝菘攝）

陳時中指出，歐洲的公衛和醫療體系顯然崩盤，這幾天國內境外移入病例會越來越多，這兩週是關鍵危險期。（記者王藝菘攝）

2020-03-18 13:55:17

〔記者林惠琴／台北報導〕近期國內境外移入的武漢肺炎病例驟增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午指出，歐洲的公衛和醫療體系顯然崩盤，這幾天國內境外移入病例會越來越多，這兩週是關鍵危險期，並祭出禁止外籍人士來台、入境者一律需要居家檢疫14天的措施，同時已強調，今日又會有新增的確診病例，詳情將於下午2點半記者會說明。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
邊境管制再升級 陳其邁：政院會為國人健康全力以赴
2020-03-18 13:49

邊境管制再升級 陳其邁：政院會為國人健康全力以赴
武漢肺炎》確診後惡意外出散播病毒 日本渣男今午不治身亡
2020-03-18 13:48

武漢肺炎》確診後惡意外出散播病毒 日本渣男今午不治身亡
正捷運大安站旁 「瑞安信義」稀世登場

正捷運大安站旁 「瑞安信義」稀世登場
北市也爆里長執「疫」出國玩 北市府稱「正常休假」
2020-03-18 13:47

北市也爆里長執「疫」出國玩 北市府稱「正常休假」
經濟衰退將至！末日博士警告：嚴重程度勝金融危機
2020-03-18 13:44

經濟衰退將至！末日博士警告：嚴重程度勝金融危機
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
武漢肺炎》回溯篩檢「亡羊補牢」 侯友宜：不如限制出國
2020-03-18 13:42

武漢肺炎》回溯篩檢「亡羊補牢」 侯友宜：不如限制出國
臺北市今日熱門
2020-03-15 10:28

武漢肺炎》大快人心！逼藥師磕頭下跪 婦人被依兩罪移送嚴懲

2020-03-15 14:48

北部高中生確診全班停課 陳時中：接觸者較多令人擔心 影片

2020-03-16 22:24

求救！ 北非摩洛哥鎖國 台灣10團受困無法返國

2020-03-15 14:11

武漢肺炎》單日新增6例確診 均有日本、歐洲等旅遊史 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播