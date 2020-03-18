限制外國人來台非鎖國！已入境者研議延長在台措施

指揮中心副指揮官陳宗彥指出，會視狀況與外交部研議外籍人士延長在台時間。（記者王藝菘攝）

2020-03-18 13:40:04

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日宣布，除了持有居留證、外交或商務履約證明，以及其他經特別許可外，外籍人士一律限制入境，從3月19日零時起實施，指揮中心表示，此舉不是鎖國，台灣仍要往前走，但保得住就是對世界貢獻，至於已入境外籍人士，會再與外交部研議是否延長在台等措施。

指揮中心指揮官陳時中表示，沒有鎖國，並不是所有人都禁止，像是商業、外交或重大建設等必要行為，這個不會停，台灣仍要往前走。他強調，大家都要先自保，如何在合理狀況下自保，保得住就是對世界貢獻。

指揮中心副指揮官陳宗彥指出，除了國人外，今年1月入境的外籍人士逾81萬人、2月降到逾35萬人，3月也從每天約6千多人降到昨天不到3千人，提出居家檢疫14天政策後，人流就快速降低。

陳宗彥強調，關於外籍人士在台的部分，鼓勵移工這段時間不要返國休假，也會協助延長在台相關作業，至於其他已經入境的外籍人士，也會視狀況與外交部研議是否延長在台時間，目的就是要降低人流的部分。

陳時中也重申，就是要降低移動的風險，當非移動不可時，就做一些居家檢疫的措施，等潛伏期過了，較安全時再進入社會，降低感染風險。

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