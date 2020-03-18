綠盟揭4大污水龍頭企業 台糖、味丹榜上有名

綠色公民行動聯盟今日公開4大水污染企業，呼籲這些企業出面說明並提出改善作為。（記者羅綺攝）

2020-03-18 13:39:06

〔記者羅綺／台北報導〕綠色公民行動聯盟今日公布去年水污染重大違規的4家公司，分別是高污染的農地工廠「沅泰工業」、國營事業「台糖」、肉品龍頭「大成」、食品大廠「味丹」，綠盟怒批「錢都企業在賺，環境傷害卻是全民買單」。

綠盟根據環保署公開的「列管事業污染源裁處資料」統整去年違反《水污染防治法》的裁罰紀錄，依據違規情節的嚴重性、裁罰金額、裁罰次數等原則，從2406筆記錄中選出20家企業，再從中選出對環境汙染最為重大的4家企業，呼籲這些企業出面說明並提出改善作為。

綠盟專員柯乾庸指出，沅泰工業是農地上高污染的電鍍工廠，自取得臨時工廠登記從違章工廠變成納管業者後，卻不遵守環保規定，去年被查獲偷埋暗管而遭勒令停工；該廠廢水ph值僅有0.1，重金屬鎳超標達330倍，且至少偷排5年，遭罰1149萬7600元。然而沅泰如今已重新取得污染排放許可，能夠繼續營運，面對發生重大違規的工廠，現行的《工廠輔導法》竟無計可施，反而增加農地污染的風險。

名列水污裁罰次數的第一名的是國營事業台糖，其畜殖事業部旗下的多處畜牧場，因未依規定處理廢水、污泥等問題，去年累計遭裁罰13次。

綠盟常務理事賴偉傑指出，台糖作為國營事業，做到零違規是基本要求，但從裁罰次數上可以看出，台糖內部在環境治理方面有嚴重的管理問題，且長期未改善。

標榜環保畜養、符合國際標準的雞肉與蛋品龍頭大成，在彰化的自然畜牧場去年被抓到偷排廢水且違規情節重大，遭罰105萬。另外，老牌公司味丹也被查獲在沒有取得排放許可證的情況下，擅自將沙鹿二廠，三廠的廢水送到一廠，遭停工處分，隨後竟還偷排廢水，遭開罰232萬。

綠盟副秘書長曾虹文表示，這些大品牌最有資源跟條件做好環境管理的企業，卻抱持僥倖心態、便宜行事，令人無法接受，「錢都企業在賺，污染環境的成本，卻是社會大眾一起承擔」。

為了讓大眾一同監督企業落實社會責任，綠盟開發「掃了再買」APP，消費者只要在購買前先掃描商品條碼，就能看到製造商環保違規開罰的紀錄；目前APP在募資階段，預計將於4月上線。

曾虹文強調，揭露企業的違規資訊，並非要打擊企業，而是希望企業能有所警傷，做好基本的環境管理；越來越多關心環境的消費者，願意多花一點錢購買友善環境的商品，企業做好環境責任，同時也加強自身的競爭力。

綠色公民行動聯盟今日公開4大水污染企業，分別是沅泰工業、台糖、大成、味丹。（記者羅綺攝）

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