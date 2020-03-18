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首頁　>　臺北市

直擊片》打通電話就好？里長居家檢疫「忙翻天」苦往肚裡吞

里長或里幹事需每天致電給居家檢疫者，詢問健康狀況。（記者胡姿霞攝）

里長或里幹事需每天致電給居家檢疫者，詢問健康狀況。（記者胡姿霞攝）

2020-03-19 18:58:25

〔記者胡琪俐／台北報導〕武漢肺炎肆虐歐美國家，台灣境外移入個案人數暴增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布19日起，所有入境者不分國籍，一律居家檢疫14天，這下子全台各地區里長、里幹事工作量也暴增，畢竟一個里只有兩個人，有辦法全面照顧到整個里的居家檢疫者？

點開中央疫情指揮中心分類表格，可以看到「居家檢疫」項目中，里長、里幹事負責打電話「關懷個案健康狀況」並記錄下來，但實際工作內容，似乎沒有那麼單純。台北市北投區東華里長袁大祥指出，不但要面對個案無助的家人，提供相關協助，還要安撫左鄰右舍情緒，若碰上獨居狀態個案，送口罩、送餐都將是個隱憂。

回憶起第一次處理檢疫個案情況，袁大祥指出：「鄰居不願意下來，因為他也不願意去隔離，那我們就沒有隔離衣啊，我們就只有口罩，當然會擔心啊！只能做好自我保護。」雖然有朋友擔心他安危，主動寄送隔離衣，但是袁大祥說：「我們也不會去穿這個啊，如果穿這個出去，會造成恐慌啊！」畢竟，里民只要看到救護車、隔離衣都相當害怕。

台北市大安區光武里長韓修和也說：「其實防疫工作，對我們里長壓力蠻大，因為里民有問題，第一個一定先找里長。」因此，現階段真的很需要更多人手幫忙，絕對不是靠經費補貼就能解決，他強調：「給錢算是羞辱，我們不在乎錢，是你要派人手來協助我們！」

難道里長們就只能自立自強，走一步算一步？台北市議員苗博雅認為，中央政府應建置一套線上系統，讓這些居家檢疫者透過線上方式，不定時視訊連線回報行蹤，還有像是「防疫旅館」不能只做半套，朝向整棟包下來方式處理，最後，應設法增聘專案人力，協助里長、里幹事，別讓他們孤立無援、疲於奔波。完整詳細內容，請點開影片。

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