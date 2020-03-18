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首頁　>　臺北市

武漢肺炎》加強邊境管制！ 3/19起外國人一律禁止入境

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，非本國籍人士一律限制入境，必要時才放行。（記者王王藝菘攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，非本國籍人士一律限制入境，必要時才放行。（記者王王藝菘攝）

2020-03-18 10:54:35

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今召開記者會，指揮官陳時中表示，這幾天武漢肺炎的國際疫情持續升溫，境外移入個案可說是暴增，為因應這種緊急情況，除了持有本國居留證、外交或商務履約證明，以及其他經特別許可外，非本國籍人一律限制入境，必要時才放行，不管本國人或非本國人一律要居家檢疫14天，從3月19日零時起實施。

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