武漢肺炎》加強邊境管制！ 3/19起外國人一律禁止入境

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，非本國籍人士一律限制入境，必要時才放行。（記者王王藝菘攝）

2020-03-18 10:54:35

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今召開記者會，指揮官陳時中表示，這幾天武漢肺炎的國際疫情持續升溫，境外移入個案可說是暴增，為因應這種緊急情況，除了持有本國居留證、外交或商務履約證明，以及其他經特別許可外，非本國籍人一律限制入境，必要時才放行，不管本國人或非本國人一律要居家檢疫14天，從3月19日零時起實施。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法