武漢肺炎》加強邊境管制！ 3/19起外國人一律禁止入境
〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今召開記者會，指揮官陳時中表示，這幾天武漢肺炎的國際疫情持續升溫，境外移入個案可說是暴增，為因應這種緊急情況，除了持有本國居留證、外交或商務履約證明，以及其他經特別許可外，非本國籍人一律限制入境，必要時才放行，不管本國人或非本國人一律要居家檢疫14天，從3月19日零時起實施。
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