侯友宜籲請總統頒布緊急命令 總統府：目前尚無考量

台灣近日增加許多境外移入的武漢肺炎病例，邊境管控出現警報，包括新北市長侯友宜及不少立委向中央喊話，認為應採取更積極的防疫作為，籲請蔡英文總統發布緊急命令。對此，總統府發言人丁允恭今日表示，有關國民出入境相關限制，包括特別條例、傳染病防治法等法律授權充份，所以「目前尚無總統頒布緊急命令之考量。」（資料照）

2020-03-18 10:50:40

〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣近日增加許多境外移入的武漢肺炎病例，邊境管控出現警報，包括新北市長侯友宜及不少立委向中央喊話，認為應採取更積極的防疫作為，例如限制國人前往列為三級警示的國家旅遊，並限制上述國家的非本國人入境，還籲請蔡英文總統發布緊急命令。對此，總統府發言人丁允恭今日表示，有關國民出入境相關限制，包括特別條例、傳染病防治法等法律授權充份，所以「目前尚無總統頒布緊急命令之考量。」

侯友宜今天上午臨時召開防疫會議，建議中央採取更積極的防疫作為，否則疫情擋不住。他呼籲，中央應該禁止30天內列為第三級旅遊警示國家的人士入境，並且限制國人前往非必要的旅遊，若從上述國家回台的國人，應全面篩檢，進行14天居家檢疫。此外，侯友宜也建議中央這段時間不要再引進外籍移工，並限制移工出境。

侯友宜並認為，如果傳染病防治法不足以因應現階段疫情，建請總統發布緊急命令。目前疫情擴散的速度已超過思考的速度，必須正面迎戰，一刻都不能等。

總統府對此回應，迄今有關國民出入境相關限制，法律授權充份，所以「目前尚無總統頒布緊急命令之考量。」

面對疫情升高，總統府也加強防疫規格，除了蔡總統日前公開表示，她與副總統陳建仁的行程會有妥適分工，讓政府運行不因疫情造成不便。總統府整體防疫措施都已經陸續展開，包括官邸、總統府，現在的防疫管理做得更周全；負責正副元首維安的國安局特勤中心也強化防疫相關作為，「分時作息、分地辦公」作為將隨時啟動、減少開集會頻率並備有視訊會議系統、每日定期實施營區消毒、若有疑似病例立即實施小組隔離等措施。

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