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九合一選舉綁公投之亂 公懲會請陳英鈐今出庭辯論

中選會前主委陳英鈐遭到彈劾，懲戒判決預計3月底前出爐。（資料照。記者劉信德攝）　

中選會前主委陳英鈐遭到彈劾，懲戒判決預計3月底前出爐。（資料照。記者劉信德攝）　

2020-03-18 10:53:23

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院調查，中選會2018年辦理九合一選舉綁10起公投案，違反規定重新公告增補行政院意見書，又違反台北高等行政法院裁定，把重新公告的選舉公報發給選民，直到最高行政法院駁回抗告後，才花了931萬元撤銷公告，因而認定時任主委的陳英鈐有違失，提起彈劾。公懲會定18日審理，請陳英鈐與監院代表到會言詞辯論，判決結果預計3月底前出爐。

一般而言，若公懲會認為違失事證明確，不會開言詞辯論庭，本案因有諸多疑點須釐清，公懲會決定請兩造到會說明攻防。

彈劾文指出，中選會2018年10月24日公告公投案的政府機關意見書後，竟違反2019年6月21日修正公布前的公民投票法第17條第1項規定，於同年11月2日重行公告增補行政院意見書，又違反台北高等行政法院2018年11月7日裁定，將重行公告登載於公民投票選舉公報並發放給選舉人，且拒不重製或修正公民投票選舉公報。

直到接獲最高行政法院2018年11月19日駁回其抗告確定後，中選會才於2018年11月20日公告撤銷7個重行公告，並花費約931萬元於報紙網路刊載撤銷公告及2018年10月24日7個公告行政院意見書內容，監察院認定相關人員涉有違失。

監察院質疑，中選會為何違法重行公告？為何違反法院裁定登載及發送違法公報？為何拒不更正紙本公民投票選舉公報？違法行為造成多少損害？相關費用如何支應？何人應負違失責任？，均有深入了解之必要，審查後通過對前中選會主委陳英鈐的彈劾。

陳英鈐已離職，且為特任官，根據公懲法規定，公懲會不得做出休職、降級、記過等3種處分。

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