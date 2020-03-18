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曲棍球案檢察官懲戒案20日再開庭 體溫逾38度民眾禁旁聽

偵辦曲棍球協會詐領公款案的檢察官陳隆翔（中）遭監委彈劾。（資料照）　

偵辦曲棍球協會詐領公款案的檢察官陳隆翔（中）遭監委彈劾。（資料照）　

2020-03-18 10:53:27

〔記者吳政峰／台北報導〕台中地檢署檢察官陳隆翔擔任彰化地檢署檢察官任內，承辦中華民國曲棍球協會詐領案，被監察院認定「認事用法」有誤，提起彈劾，陳隆翔不滿，向職務法庭聲請公開審理獲准，定20日下午2點半再開準備程序庭，旁聽民眾體溫若超過38度，將被拒絕進場。

前一次開庭在2月14日，但因提起彈劾的監委高涌誠與陳隆翔在庭上言詞交鋒，耗了２個多小時仍未整理完畢爭點，審判長蕭惠芳兩造庭後以書面呈報意見，定20日下午2點半再開準備程序庭，而因本案為公開審理，職務法庭容額不足，商借高等法院最大的專一庭開庭。

時值武漢肺炎肆虐期間，仍有民團號召民眾前往旁聽，職務法庭擔心庭內空間成為病毒溫床，要求法警對於入場民眾強制量體溫，一但溫度超過38度，將被禁止進入法院，以策其他人健康與安全。

本案源於陳隆翔在彰檢服務期間 ，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案，最後給予緩起訴處分。高涌誠接獲段宜康陳情介入調查，認定陳隆翔漏未論斷偽造印章、印文及署押，也漏未論斷侵占及盜用公印文等犯罪事實，反將應沒收的印章發還給被告，認事用法有重大違誤，監察院審查會去年以6比5票數通過彈劾。

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