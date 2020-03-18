疫情超前部署 軍方：選定多處營舍做國家備援收容中心

國軍化學兵執行返台旅客消毒作業。（圖：國防部提供）

2020-03-18 10:44:21

〔記者羅添斌／台北報導〕針對國際疫情升高，境外移入國內的確診病例也增加，未來從各國返回台灣必須接受隔離檢疫的人數也將大幅上升，國防部在預定週四向立院外交國防委員會提出的業務報告中指出，配合檢疫收容中心開設，依衛福部、營建署及環保署等單位現勘評估，國防部選定具備獨立個人空間的設施，作為國家備援收容中心。

軍方官員今天表示，軍方已選定北中南區多處營舍，並且進行必要的前期整理，隨時可以配合政府需要，做為檢疫收容中心之用。

國防部長嚴德發明天將向立院外交國防委員會提出業務報告，針對防疫整備部分，國防部指出，國軍所屬14家軍醫院、三軍衛材供應處及各部隊，已儲備防疫物資計128萬餘件，檢整負壓隔離病床35間，可隨時支援中央防疫需求。

另為符民眾需要，配合經濟部協助口罩增產，國防部表示，在不影響戰訓本務前提下，檢討由各縣市後備指揮部，召集地區內後備軍人輔導服務幹部及後備指揮部所屬官兵，投入協助口罩增產工作，統計自2月3日迄3月16日止，累計派遣17,518人次。

在支援防疫消毒作業方面，國軍化學兵部隊迄3月16日止累計派遣兵力212人次、車輛機具10類113部（輛），投入宜蘭、基隆、新北、桃園及臺中等地區，協助執行檢疫收容中心，及載運隔離檢疫人員之飛機、車輛等消毒防疫作業。

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