武漢肺炎》某媒體稱沒社區傳播是假象 NCC︰查證後依法究辦

立委林宜瑾。（記者簡惠茹攝）

2020-03-18 10:30:09

〔記者簡惠茹／台北報導〕立委林宜瑾今天在立法院質詢時表示，某媒體記者昨天在指揮中心記者會中稱台灣沒有社區傳播是假象，不實指控台灣疫情造假，NCC應該介入處理。NCC技監鄭泉泙回應，查證有這個事實會依法究辦。

某媒體記者昨天在中央流行疫情指揮中心記者會中提問，國內首度出現兩位數，而且都是境外移入的個案，現在台灣已經準備好了嗎？如果我們也1天之內超過兩位數、甚至三位數這樣的案例，我們的醫療體系有沒有辦法負荷？還是我們現在要持續透過控制篩檢量的方式，每天維持六、七百件的篩檢量，不讓確診總數增加，呈現台灣現在還沒有社區傳播的假象嗎？

林宜瑾今天在教育及文化委員會中質詢時表示，防疫期間，指揮中心上出現有不實質疑，指台灣疫情造假，這會嚴重影響防疫工作進行，國家通訊傳播委員會NCC有相關處理方式嗎？

林宜瑾說，針對昨天記者會上某媒體這樣質疑指控，NCC應該要啟動調查，上一屆最後一個會期，貴會也說要研議法規衛星頻道節目供應事業製播新聞違反事實查證致損害公共利益處理要點遏止假新聞，目前進度如何？

鄭泉泙回應，我們相關業務會依照法律規定，查證有這個事實會依法究辦，至於法規最後研擬結果會提到委員會來討論，現在還在內部討論，涉及層面比較廣，要找業者和辦公開說明會聽取外界意見，讓整個法規更周延。

鄭泉泙會後說明，由於NCC主管廣電媒體，如果是平面媒體為文化部主管，但是各家電視台如果沒有經過查證就引用也會面臨罰則。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

國家通訊傳播委員會技監鄭泉泙回應立委林宜瑾質詢。（記者簡惠茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法